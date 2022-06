Zertifikate weiter gefragt

Nach dem deutlichen Vormonatswachstum nahm das Investiti­onsvolumen am deutschen Zertifikatemarkt im April leicht ab. Der Rückgang auf Monatssicht um 576,3 Mio. Euro bzw. um 0,9 Prozent entstand jedoch vollständig durch den Preiseffekt im Zuge der allgemeinen Börsenschwäche. Preisbereinigt kam es zu einer Steigerung des Volumens um 2,2 Prozent bzw. um gut 1,4 Mrd. Euro. Anlageprodukte legten bereinigt um 2,1 Prozent zu und zeigten auch inklusive Preiseffekt ein 0,3-prozentiges Plus. Daraufhin erhöhte sich ihr dominierender Anteil am gesamten Marktvolu­men auf 95,1 Prozent (Vormonat 94,0 Prozent). Hebelprodukte reduzierten das Investitionsvolumen zwar unter dem Strich um 19,6 Prozent. Preisbereinigt gab es jedoch einen Anstieg um 3,6 Prozent.





Diese Entwicklung zeigen die aktuellen Daten, die von der In­front Quant AG im Auftrag des Deutschen Derivate Verbands (DDV) monatlich bei 15 Banken erhoben werden. Bei Hochrech­nung der Daten auf alle Emittenten belief sich das Gesamtvo­lumen des deutschen Zertifikatemarkts im April 2022 auf 72,4 Mrd. Euro.





Quelle: DDV