Zertifikate auf Megatrend-Index mit Kapitalschutz

Der seit dem Jahr 2012 existierende iSTOXX® Global Megatrends Select 50 Price EUR-Index (ISIN: CH0520503233) verzeichnete am 19.2.20 bei 190,61 Punkten ein Allzeithoch. Nachdem der Index am 23.3.20 bei 118,74 Punkten, 38 Prozent unterhalb des Allzeithochs, auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte er sich wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 135 Punkte erholen und seinen Verlust seit dem Hoch auf 29 Prozent reduzieren.

Der Index setzt sich aus 50 weltweit ausgewählten Aktien mit möglichst hoher Dividendenrendite, niedriger Volatilität und den zu den Megatrends zugeordneten Branchen Infrastructure, Sharing Economy, Industry 4.0, Smart Cities, Housing Construction, Next Generation Telecoms, Millenials, Fintech und Silver Economy zusammen. Aktien der Branchen wie beispielsweise Waffen, Öl/Gas und Glücksspiel sind von einer Indexaufnahme ausgeschlossen. Für Anleger, die mit begrenztem Risiko in diesen Index investieren wollen, bietet die RCB derzeit zwei Zertifikate zur Zeichnung an.

Megatrends Winner 90%-Zertifikat

Mit dem RCB-Megatrends Winner 90%-Zertifikat (ISIN: AT0000A2DXY2) nehmen Anleger in den nächsten sechs Jahren vollständig an einem Indexanstieg und an einem Kursrückgang von bis zu zehn Prozent teil. Befindet sich der Index am 21.4.26 im Vergleich zum am 22.4.20 festgestellten Schlusskurs mit mehr als zehn Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem Schutzbetrag von 900 Euro je Nennbetrag von 1.000 Euro erfolgen.

Megatrends Bond 90%-Zertifikat

Das RCB-Megatrends Bond 90%-Zertifikat (ISIN: AT0000A2DXW6) bietet Anlegern in den nächsten sieben Jahren eine Chance auf eine Jahresbruttorendite von 3,8 Prozent, da es am 23.4.27 mit 1.300 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Index am 21.4.27 auf oder oberhalb des am 22.4.20 festgestellten Startwertes notiert. Notiert der Index an diesem Tag zwischen 90 und 100 Prozent des Startwertes, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem Nennbetrag von 1.000 Euro stattfinden. Unterhalb von 90 Prozent wird auch dieses Zertifikat mit dem Schutzbetrag von 900 Euro je Nennwert von 1.000 Euro zurückbezahlt.

Beide Zertifikate können noch bis 21.4.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den Zertifikaten auf den Global Megatrends-Index können Anleger in den nächsten Jahren auf unterschiedliche Arten von einem Kursanstieg des Index profitieren. Das maximale Verlustrisiko beider Zertifikate beträgt zehn Prozent.

Walter Kozubek