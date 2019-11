Zertifikate-Trends: Vorschusslorbeeren für Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zertifikate-Anleger erwarten gegensätzliche DAX-Notierungen und handeln optimistisch hinsichtlich Wirecard. Von den ausländischen Einzelwerten stehen Amazon und Alibaba im Vordergrund.



28. November 2019. Frankfurt (Börse Frankfurt). Vor dem Hintergrund eines eher seitwärts tendierenden DAX scheinen Anleger uneins hinsichtlich der weiteren Reise für hiesige Standardwerte. „Es gibt keine wirklichen Impulse“ stellt Simon Görich von der Baader Bank fest. Nach unten stütze die Nullzinspolitik, nach oben passiere ebenfalls wenig. In derartigen Phasen rückten Trading-Produkte stärker in den Vordergrund.

Kemal Bagci von der BNP Paribas registriert eine eher bearish eingestellte Marktmeinung zum DAX. China und USA befänden sich zwar womöglich in den letzten Zügen Richtung einer Teileinigung im Handelskonflikt. Darüber jubelten Börsianer weltweit, nicht aber in Deutschland. Zertifikate-Anleger positionierten sich gern in Knock-out-Produkten auf den deutschen Aktienindex (WKN PX451Y), die von fallenden Kursen profitieren.

Eher steigende DAX-Kurse erwarteten Käufer eines Mitte Januar fälligen Hebelprodukts (WKN CL0B2L) mit einer Schwelle von 12.800 Punkten, wie Anouch Wilhelms von der Commerzbank meldet. Das gelte auch für Besitzer eines gefragten klassischen Discount-Produkts (WKN CJ7MQ4) mit Fälligkeit im März 2020. „Derzeit kommt das Zertifikat auf eine Rendite von 4 Prozent im Jahr und 1,4 Prozent bis März.“ Ein Verlust entstehe erst, wenn der DAX mehr als 1.000 Punkte nachgebe.

Optimistisch für Wirecard

Wirecard bewegt die Anlegergemüter nach wie vor überdurchschnittlich stark. Im Zertifikate-Handel gehöre der deutsche Technologie- und Finanzdienstleister zu den beliebtesten Basiswerten. Vorwürfe zu Bilanzfälschungen in Singapur konnten scheinbar nicht entkräftet werden, die Wirtschaftsprüfer von EY verweigerten laut Medienberichten das Testat für die Jahresbilanz 2017. Mit neuen Reporting-Regeln sollen derartige Problem künftig verhindert werden, wie Bagci anmerkt. Käufer eines unbegrenzten Knock-out-Produkts (WKN PX4UN4) mit einer Schwelle von etwas über 97 Euro vertrauten jedenfalls auf Kurserholung.

Die Wirecard-Aktie bewegte sich in den vergangenen vier Wochen in einem Band zwischen 113 und 122 Euro. In diesem Szenario deckten sich Anleger laut Wilhelms besonders häufig Bonuszertifikaten ein. Auch ein klassisches Discount-Zertifikat auf Wirecard (WKN CJ2ZTC) mit Begrenzung der Rückzahlung bis maximal 120 Euro käme häufig zum Tragen. Mit einem gefragten achtfach gehebelten Faktor-Produkt (WKN CU6U9E) auf den deutschen Technologie- und Finanzdienstleister positionierten sich Investoren ebenfalls Long.

Das gilt laut Markus Königer von der ICF Bank auch für ein bis Dezember laufendes Wirecard-Zertifikat (WKN VA9XYB). Der Wert verfällt, sollte die Aktie bei Ausübung unter 125 Euro notieren.

Gold-Produkte ohne eindeutige Tendenz

Zu den meist gehandelten Derivaten gehören bei der Commerzbank Hebelprodukte auf Gold. „Aufgrund der geringen Bewegungen beim Edelmetall ist das verständlich“, meint Wilhelms. Unter anderem tendierten Anleger zu einem Ende Dezember fälligen Wert (WKN CU8KS7) mit einer Knock-out-Schwelle von 1.606 US-Dollar pro Feinunze Gold. Auf einen steigenden Goldpreis vertrauten Käufer eines unbegrenzten Trackers auf Gold (WKN CU0QXV).

Wilhelms

Königer spricht ebenfalls von reger Nachfrage nach Goldprodukten. Gesucht seien Werte (WKNs VF4CKK, HZ1H0C), die unterhalb von 1.450 US-Dollar bzw. oberhalb von 1.662 US-Dollar pro Feinunze Gold verfallen.

Die meisten Edelmetallexperten rechnen laut einer Studie von Thomson-Reuters übrigens auch im kommenden Jahr mit anziehenden Goldpreisen. Die Befragten erwarten demnach 2020 einen durchschnittlichen Marktpreis von 1.537 US-Dollar pro Feinunze Gold. In der Spitze könne zumindest zeitweise ein neues Allzeithoch erreicht werden.

US-Einzelwerte punkten

Für Königer kaum überraschend ist die Fokussierung auf US-Aktien. Ein Call auf Amazon (WKN TR2A3S) mit einer Knock-out-Schwelle von 1.850 US-Dollar gehöre in seiner Umsatzstatistik zu den Top-10 Werten.

Bagci nennt ein Tesla-Zertifikat (WKN PX4065), das bei einem Aktienkurs des Elektroautobauers oberhalb von 296 US-Dollar verfällt.

Alibaba gesucht

Mit dem erfolgreichen Börsenstart in Hongkong legte die Aktie von Alibaba deutlich zugelegt. Käufer eines laut Bagci gefragten Short-Produkts (WKN PX0TQE) auf den chinesischen Online-Händler mit einer Knock-Out-Schwelle von 223,45 US-Dollar erwarteten nun keine großen Sprünge nach oben.

von Iris Merker



Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

28. November 2019, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.