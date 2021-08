Zertifikate-Trends: Viele Themen, viele Umsätze

Aktienmärkte auf Allzeithochs, viele Einzeltitel auf Rekordjagd, viel Bewegung im Goldpreis – Zertifikate-Händler haben ordentlich zu tun. Einige Anleger spekulieren auf noch höhere Preise. Andere nutzen Zertifikate aber auch zur Absicherung nach unten.



26. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Von Sommerpause ist im Zertifikate-Handel nichts zu spüren: „Für die Jahreszeit ist richtig viel los“, berichtet Anouch Wilhelms von Société Générale. Beliebteste Basiswerte seien derzeit DAX, Nasdaq und Gold, gefolgt von Dow Jones, Biontech und Lufthansa. „Die Umsätze sind hoch“, meldet auch Atakan Sahin von der ICF Bank. Abgesehen von DAX, Dow Jones & Co setzten Anleger derzeit vor allem auf Kryptowährungen und Einzelwerte wie Amazon.

„Exotische Optionsscheine gefragt“

„Dank neuer Allzeithochs im DAX steigt wieder die Nachfrage nach klassischen Put-Optionsscheinen (DE000PF7L579) und Reverse Bonus-Zertifikaten auf den DAX (DE000PH1UQC1)“, berichtet Christian Glaser von BNP Paribas. Wilhelms zufolge kaufen Anleger neben einfachen Trackern vor allem Hebelprodukte wie Knock-Out-Calls (DE000SF2ADE4) oder – zum Absichern gegen Verluste – Put-Optionsscheine (DE000SB00ZM7) auf den deutschen Leitindex.aktien ist generell groß.“

Wilhelms

Daneben seien Partizipationszertifikate auf den Nasdaq 100 mit Währungsabsicherung gefragt, aber auch Unlimited Turbo Puts (DE000SD9PJL1). Was den Dow Jones angeht, kommen laut Wilhelms derzeit exotische Optionsscheine gut an, etwa der StayLow Optionsschein (DE000SB6RRS3). Bei diesem erhält der Anleger einen Betrag von 10 Euro ausbezahlt, wenn sich der Index vom 21. Juni bis zum 17. Dezember immer unter 37.000 Punkten bewegt. Wird die Barriere berührt, verfällt der Optionsschein wertlos.

Biontech und „Evergreen“ Tesla im Fokus

„Bei den Einzelaktien war bei Tradern nach dem starken Kursanstieg insbesondere Biontech sehr gefragt“, ergänzt Glaser. Extrem gut an komme etwa ein Knock-Out-Call auf den Mainzer Impfstoffhersteller (DE000PH3X7A2). „Evergreen bleibt natürlich Tesla, das Interesse an amerikanische Technologie

Kunden der ICF setzen viel auf einen Call-Optionsschein auf Amazon (DE000VQ6NJK4). „Der Amazon-Kurs ist zuletzt ja gesunken, Anleger rechnen aber offenbar mit wieder steigenden Preisen“, erläutert Sahin. Der Höhenflug der Aktie des weltgrößten Erzeugers von Solar- und Windkraftenergie NextEra Energy zieht ebenfalls Interesse auf sich, beliebt sind Call-Optionsscheine (DE000TT39W21). „Es gibt auch Gewinnmitnahmen, so mancher traut der Aktie aber noch mehr zu.“ Hohe Umsätze registriert Sahin zudem in einem Discount-Zertifikat auf HelloFresh (DE000DFY5PZ4).

„Anleger rechnen mit wieder steigenden Amazon-Kursen“

Auch Lufthansa und ThyssenKrupp stark beachtet

Société Générale meldet hohe Umsätze in Produkten auf Biontech, Lufthansa (DE000SD3AVM9), ThyssenKrupp (DE000SD2EER8) und VW. „Dabei handelt es sich oft um Hebelprodukte, aber auch auffällig oft um Anlageprodukte wie Discount- und Bonus-Zertifikate“, stellt Wilhelms fest. Großes Interesse sieht er zum Beispiel an einem bullishen Faktor Tracker Long-Zertifikat auf Biontech, das die tägliche Entwicklung der Aktie gehebelt um den Faktor 6 (DE000SD2Y3W8) wiedergibt. Gesucht seien aber auch Discount-Zertifikate auf Biontech (DE000SF2WAQ8).

Flatternder Goldpreis, hohe Umsätze

Gold als Basiswert spielt derzeit ebenfalls eine wichtige Rolle. „Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Wochen stark bewegt – mit einer Spannweite zwischen 1.820 US-Dollar und unter 1.700 US-Dollar“, bemerkt Wilhelms. Anleger kauften zum Beispiel Knock-Out-Calls (DE000SD48RV0). Damit partizipieren sie überproportional an der Entwicklung des Goldpreises, fällt dieser während der Laufzeit allerdings zu irgendeinem Zeitpunkt auf oder unter die Knock-Out-Schwelle von 1.600 US-Dollar, verfällt das Wertpapier wertlos. Gesucht seien zudem bearishe Open-End Knock-Outs (DE000CL280J3). Die ermöglichen ebenfalls eine überproportionale Teilhabe an der Goldpreisentwicklung, verfallen aber, wenn der Goldpreis die Knock-Out-Schwelle von 2.172 US-Dollar berührt oder überschreitet.

Glaser meldet ebenfalls hohe Umsätze mit Edelmetall-Zertifikaten wegen des „Flash Crashs“ bei Gold, als Beispiele nennt er Knock-Out-Calls auf Gold (DE000PF0MMX7), aber auch auf Silber (DE000PN1NDP8).

Kryptowährungen: Es geht nicht nur um Bitcoins

Viel um geht weiterhin in Zertifikaten auf Kryptowährungen. „Wie verrückt gekauft“ wird laut Sahin zum Beispiel ein Partizipationszertifikat auf Ethereum (DE000VQ552V2). „Der Preis ist im Zuge des Bitcoin-Anstiegs stark gestiegen.“

von Anna-Maria Borse 26. August 2021, © Deutsche Börse AG

