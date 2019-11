Zertifikate-Trends: Setzen auf weitere DAX-Gewinne

Ob DAX, Wirecard oder Palladium – Zertifikate-Anleger handeln zumeist bullish. Strukturierte Produkte auf US-Einzelwerte wie Apple und Facebook werden ebenfalls gekauft.



Frankfurt (Börse Frankfurt). Eine zumindest gefühlte Entspannung im Handelskonflikt zwischen Peking und Washington, die erneute Fristverlängerung für den EU-Austritt der Briten sowie zumeist positive US-Quartalszahlen sorgen laut Händler für optimistischere Töne an den Finanzmärkten.

Mit Blick auf hiesige Bluechips scheinen Zertifikate-Anleger tendenziell mit dem Strom zu schwimmen. „Bullishe Zertifikate auf den DAX sind sehr beliebt“, beschreibt Simon Görich von der Baader Bank und nennt beispielhaft ein Hebelprodukt (WKN CU57TT) mit einer Knock-Out-Schwelle von 11.650 DAX-Punkten.

Markus Königer bestätigt die Nachfrage nach Long-DAX-Zertifikaten. Zu den meist gehandelten Werten gehöre bei der ICF Bank unter anderem ein Knock-out-Produkt (WKN DF6SH0), das bei Berührung oder Unterschreitung von 11.695 DAX-Punkten verfällt. Investoren deckten sich zudem mit einem Capped Reverse Bonus Zertifikat auf den DAX (WKN PZ3YKY) ein.

Kemal Bagci von der BNP Paribas verbucht überdurchschnittliche Nachfrage nach einem DAX-Hebelprodukt (WKN PX42B6), das um die Schwelle von 12.333 Punkten und darunter wertlos wird.

DAX-Bullen bleiben am Ball

Dass DAX-Produkte mit Hebel Konjunktur haben, verwundert kaum. Seit Monatsbeginn legte der deutsche Aktienindex immerhin um 657 auf 12.920 Punkte zu. Mittlerweile verlangsamt sich aus technischer Perspektive das Anstiegstempo laut Andreas Büchler von Index Radar zwar. Dennoch zeige der Trend des deutschen Aktienindex klar nach oben. Marktteilnehmer griffen gegenwärtig bereits bei leicht niedrigeren Kursen wieder zu, daher dürften sich dem Charttechniker zufolge auf kurze Sicht kaum stärkere Korrekturen entwickeln.

Wirecard weiterhin im Fokus

Wirecard bleibt Anziehungspunkt. Die Aktie des Finanz- und Technologiedienstleisters verlor seit Monatsbeginn unter anderem aufgrund im Raum stehender weiterer Vorwürfe der Financial Times von 145 auf 114 Euro. „Bei uns belegt der DAX-Wert im Oktober mit fast einem Drittel der Transaktionen den für Einzelwerte ungewöhnlichen zweiten Rang“, informiert Königer. Käufer eines am 20. Dezember fälligen Calls (WKN VA9XYB) auf den Finanzdienstleister rechneten mit einer Erholung der Aktie. Unterhalb eines Aktienkurses von 125 Euro bei Ausübung gehen sie leer aus. Gern gehandelte Knock-Out-Produkte auf Wirecard mit Schwellen von 107,61 Euro (WKN DF2AP7) und 88,06 Euro (WKN DDV9C4) nutzten Anleger zum Ausbau ihrer Long-Positionen.

Palladium könnte korrigieren

Palladium stiehlt Gold derzeit die Show. Bagci spricht von reger Nachfrage nach einem Optionsschein auf das Edelmetall (WKN PX25F6) mit einer Knock-out-Schwelle von 1.491 US-Dollar. Palladium gewann auf Monatssicht gut 9 Prozent an Wert und erreichte mit 1.824 US-Dollar pro Feinunze vor kurzem ein neues Rekordhoch. Bagci sieht die Bewegung im Licht des erhöhten Palladium-Bedarfs der Automobileindustrie. Dort ist es wichtiger Bestandteil von Katalysatoren.

Bagci

Als Preistreiber für Palladium identifiziert auch Eugen Weinberg fundamentale Faktoren. Finanzanleger seien kaum beteiligt. Die Sorge vor Angebotsengpässen stuft der Commerzbank-Rohstoffanalyst als überzogen ein und erwartet in absehbarer Zeit eine Korrektur bei Palladium.

Facebook und Apple gefragt

Im Zuge der Berichtssaison für das dritte Quartal bevorzugten Anleger nach Angaben von Königer US-Einzelwerte. Ein Call auf Facebook (WKN TR2A5V) mit einer Schwelle von 210 US-Dollar sei ebenso gefragt wie ein Zertifikat auf Apple (WKN TR2A0D), das bei einem Aktienkurs unterhalb von 225 US-Dollar bei Ausübung wertlos wird. Facebook verdiente im dritten Quartal glänzend, ebenso könnten sich die Ergebnisse von Apple durchaus sehen lassen. Nach überraschend guten Ergebnissen befindet sich die Aktie des Technologieriesen seit gestern im Aufwind und notiert aktuell um 221 US-Dollar.

ZertifikateAwards: Nur noch heute abstimmen

von: Iris Merker



