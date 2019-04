Zertifikate-Trends: Hoffen auf Gegenbewegung bei Wirecard und Boeing

18. April 2019. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach der Erholung am deutschen Aktienmarkt positionieren sich Zertifikate-Anleger weiterhin Long. Bei den Einzelwerten bewegen Walt Disney, Boeing und Wirecard die Gemüter."Wirecard ist bei uns nach dem DAX der beliebteste Basiswert im Zertifikate-Handel", berichtet Markus Königer von der ICF Bank. Wie im Vormonat setzten Anleger etwa mit einem Call (WKN TR3L9N ) besonders häufig auf tendenziell steigende Kurse der Aktie des Bezahldienstleisters. Noch scheinen sich die Wogen rund um Wirecard nicht zu glätten. Für zusätzliche Bewegung könne das Ende des von der Bafin verhängten Verbots von Leerverkäufen der Wirecard-Aktie in der Nacht zum Karfreitag sorgen. Damit sei der Weg für Spekulationen auf einen Kursverfall wieder offen. Die Aktie des Datendienstleisters legte seit Monatsbeginn von knapp 111 auf rund 120 Euro zu.Für Kemal Bagci wurde der Wert unter anderem angetrieben durch den öffentlich geäußerten Verdacht der deutschen Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, dass Wirecard ein Opfer gezielter Attacken von Börsenspekulanten geworden sei. Für das Unternehmen sprechen nach Ansicht des Händlers der BNP Paribas weitere Kooperationen in Ostmitteleuropa im stark nachgefragten Bereich mobiler Zahlungsabwicklungen. In dieser Gemengelage positionierten sich auch Bagcis Kunden hinsichtlich Wirecard eher long und setzten beispielsweise besonders gern auf ein Derivat (WKN PZ7WGL ) mit einer Knock-out-Schwelle bei 110 Euro.Anleger erwarten höhere DAX-Notierungen

Die rege Nachfrage etwa nach Long-DAX-Werten (WKN PZ7KRB) ist für Bagci nicht zuletzt Ausdruck einer erhöhten Risikobereitschaft infolge nachlassender Konjunktursorgen und einer besser als erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung in China. "Hinzu kommen die Fristverlängerung beim Brexit und positive Signale aus den Handelsgesprächen zwischen den USA und China." Derzeit halte sich der DAX oberhalb von 12.100 Punkten. In das neue Jahr gestartet ist der deutsche Aktienindex mit 10.580 Punkten und verbucht damit ein Plus von etwa 15 Prozent.

Bagci Bei den Kunden der ICF Bank gehen die Meinungen zum DAX auseinander. Je nach Marktlage kommen Königer zufolge mal Long- (WKN DDU2WS ) und mal Short-Zertifikate (WKN DDW6BZ ) auf den DAX zum Zug.

Vertrauen in Boeing und Walt Disney

Bei den US-Einzelwerten fokussierten sich Anleger auf Boeing und Walt Disney, wie Bagci berichtet. Käufer eines Knock-out-Zertifikats auf Boeing (WKN PZ5TEF) mit einer Schwelle von 333,358 US-Dollar erwarteten eine Erholung der Aktie des US-Flugzeugbauers. Mit den Problemen rund um die 737 MAX-Baureihe und weltweiten Startverboten sei die Aktie zunächst stark unter Druck geraten. "Viele Kunden stornierten ihre Bestellungen dieses Typs." Zudem sehe sich Boeing in den USA mit Klagen von Aktionären konfrontiert, die dem Unternehmen unter anderem das Vertuschen von Sicherheitsmängeln vorwerfen. In den vergangenen Tagen legte der Wert von 322 auf 335 Euro wieder leicht zu.Mit einem beliebten unbegrenzt laufenden Long-Zertifikat (WKN PZ7P4) setzen Investoren Bagci zufolge tendenziell auf einen positiven Verlauf der Walt Disney-Aktie. Die Ankündigung des Konzerns in den Streaming-Markt einzusteigen habe dem Papier nach langer Seitwärtsphase am vergangenen Freitag auf die Sprünge geholfen. Mit Disney+ plane das Traditionsunternehmen Diensten wie Netflix Paroli zu bieten. Ein Erfolg würde sich vermutlich bezahlt machen. Das weltweite Potenzial für den Streaming-Markt sieht Grand View Research bis 2025 auf 125 Milliarden US-Dollar wachsen.

Nachhaltigkeit immer wichtiger

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Grüne Investment nehmen in der Anlegergunst seit geraumer einen steigenden Stellenwert ein. Dieses zunehmende Interesse an Anlagen unter Einbeziehung ethischer, sozialer und ökologischer Aspekte spiegelt sich laut Deutschem Derivate Verband auch im Zertifikate-Handel wider. Im Rahmen der jüngsten monatlichen Trendumfrage - im März nahmen 3.394 Personen teil - messen fast 20 Prozent der Derivate-Investoren in Deutschland nachhaltigen Aspekten in ihren Anlageentscheidungen eine hohe Bedeutung zu. Immerhin noch jeder Vierte lasse demnach diese Kriterien in die Wahl mit einfließen.Mit den politischen Plänen, die Standards für nachhaltige Finanzprodukte zu vereinheitlichen und dadurch transparenter zu gestalten dürfte der Markt für Investment mit ethischem Anstrich weiter an Fahrt aufnehmen, wie der Derivate-Verband feststellt. 