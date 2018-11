Zertifikate-Trends: Hin- und hergerissen

22. November 2018. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Nervosität an den Märkten hebt den Handel mit Zertifikaten. Neben DAX, Dow Jones Industrial, Nasdaq, Öl und Gold kommen laut Händler US-Einzelaktien als Basiswert häufig zum Tragen. Mit Abstand den Spitzenplatz bei den individuellen Unternehmen belegt bei der Commerzbank allerdings die deutsche Wirecard, wie Anouch Wilhelms meldet. Nach knapp 200 Euro im Hoch befindet sich die Aktie der Münchner seit Wochen im Rückzug und notiert mittlerweile um 128 Euro. Das entspricht einem Minus von rund einem Drittel. In diesem Szenario deckten sich Anleger besonders häufig mit einem klassischen Discount-Zertifikat auf Wirecard (WKN CA2XHU ) mit Begrenzung der Rückzahlung bis maximal 150 Euro ein. Mit einem gefragten Faktor 5-Produkt (WKN CJ2379 ) auf den Technologie- und Finanzdienstleister positionierten sich Investoren tendenziell Long.Wirecard-Zertifikate (WKNs TR3L9N DD8S9S ) belegen auch bei der ICF Bank einen vorderen Platz, wie Markus Königer meldet. Tendenziell setzten Anleger auf Short-Produkte.

Pessimistisch für den DAX

Der DAX reist nach Ansicht vieler Zertifikate-Investoren eher gen Süden. "Hier dominieren die Bären", registriert Wilhelms und macht dies unter anderem an der Nachfrage nach Optionsscheinen mit Knock-Out-Schwellen bei 12.010 (WKN CJ1DCS ) und 11.740 Punkten (WKN CJ1NVY ) fest. Für Wilhelms gleichen Käufer von Puts auf den DAX ihre Verluste bei Long-Positionen teilweise aus und stabilisieren so ihre Depots. Nehme man das Minus beim deutschen Aktienindex von 2015 bis Anfang 2016 zum Maßstab sieht der Händler durchaus weiteres Potenzial nach unten, bevor es wieder bergauf gehe. "Der DAX korrigierte in der Phase etwa 30 Prozent." "Die eher bearish eingestellte Marktmeinung spiegelt sich im Verhalten unserer Kunden wider", beschreibt auch Simon Görich von der Baader Bank. In derartigen Phasen rückten Trading-Produkte generell stärker in den Vordergrund. "Trendfolgende Positionen machen einen Großteil unserer Umsätze aus."Erholungspotenzial für Nasdaq

Die Commerzbank-Kunden legten sich verstärkt Nasdaq-Indexzertifikate (WKN CB23ZD) mit Währungssicherung zum Euro ins Depot, wie Wilhelms anmerkt. Nach den Verlusten von rund 14 Prozent seit Anfang Oktober scheinen Anleger beim technologielastigen US-Index wieder Aufwärtspotenzial zu vermuten. Auf weniger Optimismus hinsichtlich der Aussichten für den Dow Jones Industrial deuteten Käufe eines Short-Zertifikats auf das bedeutende US-Aktienbarometer (WKN CV6YY1), das bei Erreichen der Schwelle von 29.750 Punkten verfällt.

Wilhelms

Alibaba überzeugt

Was den Amerikanern und mittlerweile auch den Europäern der Black Friday ist, zelebrieren die chinesischen Verbraucher jährlich am 11. November, dem Tag der Alleinstehenden. In diesem Jahr sind laut Kemal Bagci allein bei Alibaba Waren im Rekordwert von über 30 Milliarden US-Dollar an diesem Tag über den Tisch gegangen. Das sei hiesigen Anlegern nicht verborgen geblieben. Rund um das Event habe der Händler der BNP Paribas Nachfrage nach einem Optionsschein auf den chinesischen Online-Händler (WKN PB8GQH ) mit einer Knock-Out-Schwelle von 82,41 US-Dollar verbucht.Ebenso bewerteten Anleger die Aussichten einzelner US-Technologieaktien eher positiv. Käufer eines gern gehandelten Amazon-Zertifikats (WKN VA1KU8 ) mit einer Knock-Out-Schwelle von 1.454 US-Dollar setzten nach den Verlusten der Aktie des Online-Händlers von 1.749 auf 1.320 Euro seit Anfang Oktober eher auf Erholung.Auf die jüngsten Probleme mit US-Technologiewerten führt Görich die Nachfrage nach einem Put auf Ebay (WKN CV558N ) zurück. "Dieser gehört zu den meist gehandelten Zertifikaten auf eine Einzelaktie."

Richtung bei Öl ungewiss

Vor dem Hintergrund fallender Ölpreise setzten Anleger etwa mit einem 8x Short-Zertifikat auf Brent (WKN CJ3D5A ) mal auf weiter fallende und 3x Long Produkt auf das Nordseeöl (WKN CY3D4Y ) mal auf wieder anziehende Preise.Anleger der BNP Paribas positionierten sich mit dem Kauf eines Knock-Out-Produkts auf Brent (WKN PB3TGW ) mit einer Schwelle von 43,08 US-Dollar nach den starken Verlusten eher Long, wie Bagci mitteilt.Marktbeobachter gehen von einer momentanen Überversorgung am Ölmarkt aus. Ölproduzenten hätten in Erwartung der US-Sanktionen gegen den Iran ihre Förderung hochgefahren. Die weitaus sanfter als erwartet ausgefallenen Sanktionen hätten die Ölpreise gedrückt. Saudi Arabien spreche sich zwar für eine weitere Förderkürzung aus, noch ziehe Russland aber nicht mit.von Iris Merker22. November 2018, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.