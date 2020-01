Zertifikate-Trends: Goldhöhenflug elektrisiert

Goldpreis auf Siebenjahreshoch, in Euro sogar auf Rekordstand: Das lockt Goldoptimisten und -pessimisten in Zertifikate. Auch beim DAX wird auf steigende wie fallende Kurse gesetzt.

Frankfurt (Börse Frankfurt). Durch den kräftigen Preisanstieg von Gold und Öl sind Rohstoffe wieder mehr in den Fokus von Zertifikate-Anlegern gerückt. „Vor allem Turbo-Zertifikate auf Gold und Öl sind beliebt“, berichtet André Weinmann von der Baader Bank. Eine klare Tendenz sei aber nicht zu erkennen, vielmehr werde kurzfristig long oder short gehandelt. Markus Königer von der ICF Bank meldet hohe Umsätze in Call-Optionsscheinen auf Gold (WKN PX5FNF) mit Basispreis 1.420 US-Dollar.

Der Goldpreis war mit Zuspitzung des Konflikts USA/Iran Anfang dieser Woche auf in der Spitze 1.593 US-Dollar je Feinunze geklettert, aktuell sind es 1.546 US-Dollar – immer noch der höchste Stand seit 2013. In Euro hat Gold sogar ein Allzeithoch erreicht. Der Preis für ein Barrel des Nordseeöls Brent stieg unterdessen auf über 68 US-Dollar – immerhin der höchste Stand seit Mai 2019.

Der rasante Anstieg des Palladiumpreises lässt Anleger zudem auf Palladium-Zertifikate setzen, gekauft werden Königer zufolge bullishe Knock-Outs (WKN VE2VNB). Palladium kostet mittlerweile über 2.000 US-Dollar. Damit hat sich der Preis innerhalb von anderthalb Jahren mehr als verdoppelt.

Spekulieren auf DAX, Dow Jones und Nasdaq

Umsatzstärkstes Underlying bleibt aber der DAX. Wie Königer meldet, wird in beide Richtungen spekuliert, konkret mit bullishen (WKN DF8GKH) und bearishen Knock-Outs (WKN TR030T). Viele Abnehmer finden auch bullishe Knock-out-Scheine auf den Dow Jones (WKN VE43PG). Laut Weinmann sind Nasdaq-Zertifikate ebenfalls sehr beliebt. „Hier positionieren sich Anleger long, sowohl im Index selber, als auch in den Einzeltiteln.“

Hohe Umsätze gab es in den vergangenen vier Wochen darüber hinaus in Discount-Zertifikaten auf den Euro Stoxx 50 (WKN LB170D, LB12X9, PP6X46, SR03R9), wie die Umsatzstatistik der Börse Frankfurt zeigt. Viel um ging auch in Reverse Bonus Cap-Zertifikaten auf den DAX (WKN DDM00Z, DDM006). Mit denen kann auf eine negative Indexentwicklung gesetzt werden,

Wirecard weiter ein Aufreger

Unter den Einzelaktien steht einmal mehr Wirecard im Mittelpunkt des Interesses, wie Königer beobachtet hat. „Das sehen wir fast nur Calls.“ Gekauft werden zum Beispiel bullishe Knock-out-Scheine (WKN PX4R3L). Ebenfalls gesucht sind Zertifikate auf Tesla, Lufthansa und die Deutsche Bank. „Bei Tesla überwiegen Puts (WKN VA5N9L), offenbar ist das Vertrauen nicht mehr da.“

Viel gehandelt werden von Kunden der ICF Bank außerdem Call-Optionsscheine auf Scout 24 (WKN HZ36EW), Mini Future Calls auf den Goldproduzenten Barrick Gold (WKN VA6SAJ), Call-Optionsscheine auf Nike (WKN TR8JLL) und bullishe Knock-Out-Scheine auf den Software-Anbieter Nemetschek (WKN TR9Q7G). Bei der Baader Bank konzentrieren sich Anleger auf „schwere“ Aktien wie SAP und Siemens, wie Weinmann erklärt. „Einzeltitel wie Wirecard mit teilweise signifikanten Kursstürzen sorgen außerdem für kurzfristiges Trading.“ Laut Umsatzstatistik der Börse Frankfurt ging auch in Bonus-Zertifikaten auf Adidas (WKN HZ3ZRY) und Fresenius Medical Care (WKN HX7BZZ) viel um.

Bitcoin und Ether im Fokus

Der Bitcoin-Kurs hat sich von seinem Absturz seit Sommer 2019 zwar längst nicht erholen können, wegen der guten Entwicklung in der ersten Jahreshälfte hat sich der Preis auf Jahressicht aber noch verdoppelt. Zertifikate-Anleger kaufen zum Beispiel Mini Future Calls auf Bitcoin (WKN VF5WBL), wie Königer berichtet. Gut an kommt zudem ein Partizipationszertifikat auf die Kryptowährung Ether (WKN VF0ETH).

von Anna-Maria Borse

9. Januar 2020, © Deutsche Börse AG

