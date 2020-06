Zertifikate-Trends: Eher optimistisch für DAX und Gold

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Viele Zertifikate-Anleger erkennen in den Kursen von DAX und Gold Luft nach oben. Bei den Einzelwerten stehen Lufthansa und Linde im Mittelpunkt.



25. Juni 2020. Frankfurt (Börse Frankfurt). Auf viel Bewegung und eine über die vergangenen Wochen positive Grundtendenz am deutschen Aktienmarkt reagieren Zertifikate-Anlegern laut Händler überwiegend mit trendfolgenden Engagements. „Marktteilnehmer handelten am liebsten den DAX sowohl runter, aber vor allem rauf“, berichtet Simon Görich von der Baader Bank.

„Kleinere schlechtere Nachrichten wurden zunächst quasi ignoriert.“ Erst mit dem erneuten Corona-Ausbruch in China sei eine Phase der Besinnung eingetreten, bevor der Wirecard-Schock zu deutlicheren DAX-Verlusten geführt habe. Ob der Liquiditätsüberschuss an den Märkten gepaart mit einem „Anlagenotstand“ weiter positiv unterstützt, bleibe abzuwarten.

Überwiegend Optimistisch für den DAX

„DAX-Produkte stehen in unserer Umsatzstatistik ganz oben“, meldet Anouch Wilhelms von der Société Générale. Käufer eines gefragten eins zu eins DAX-Indexzertifikats (WKN CJ8M7K) rechneten mit einer fortgesetzten Erholung der Aktien deutscher Konzerne. Das gelte auch für ein beliebtes vierfach gehebeltes Long-Zertifikats auf den DAX (WKN CJ2633). Mit dem rege gehandelten, im Dezember 2020 fälligen Capped Reverse Bonus-Zertifikat auf den deutschen Leitindex (WKN SR2UK8) setzten Investoren darauf, dass Der DAX bis zum Laufzeitende die Barriere von 13.800 Punkten weder berührt noch überschreitet. Unabhängig vom tatsächlichen Kurs wird dann ein Bonusbetrag von 85 Euro fällig. „Anleger erhalten damit eine gewisse Absicherung.“

Wilhelms

Einige schwimmen gegen den Strom. Nach dem Kratzen an der Marke von 12.600 Punkten am Dienstag und den anschließenden Kurseinbußen sieht Kemal Bagci vermehrt Wetten auf weiter fallende DAX-Notierungen. Ein Derivat auf den deutschen Bluechip-Index (WKN PN00QS) mit einer Knock-out-Schwelle von 13.440 Punkten gehört dem BNP Paribas Händler zufolge zu den gefragtesten Produkten.

Gold überzeugt

Gold belegt in der Zertifikate-Umsatzstatistik der Société Générale als Basiswert den zweiten Rang, wie Wilhelms feststellt. Seine Kunden legten sich besonders häufig ein Indexzertifikat (WKN CU0QXV) sowie ein zweifach gehebeltes Long-Produkt auf Gold (WKN CU0E6H) ins Depot.

Manuel Tulezi von der ICF Bank spricht von Nachfrage nach einem Gold-Produkt (WKN PZ88W3) mit einer Knock-out-Schwelle von 1.465 US-Dollar pro Feinunze.

Zur Wochenmitte notierte Gold so hoch wie seit Oktober 2012 nicht mehr. Aktuell ist eine Feinunze des Edelmetalls mit 1.760 US-Dollar etwas günstiger zu haben. „An den US-Aktienmärkten blieb eine nennenswerte Korrektur angesichts miserabler Konjunkturaussichten bislang zwar aus, viele Investoren versuchen dennoch über den Kauf von Gold, ihr Vermögen zu schützen“ begründet Bagci die Nachfrage.

Nasdaq beflügelt die Fantasie

Mit einem klassischen Discount-Zertifikat (WKN CL1369) setzten Wilhelms Kunden auf weitere Gewinne des technologielastigen Nasdaq. Erst gestern markierte das 100 US-Aktien umfassende Barometer ohne Finanzwerte einen neuen Rekord. „Investierte Anleger lagen in den vergangenen Jahren meist richtig.“ Seit 2010 habe sich der Nasdaq-Stand mehr als verfünffacht.

Bitcoins gefragt

Auffällig viel Interesse macht Tulezi an einem in beide Richtungen gespielten Bitcoin-Partizipationszertifikat ohne Laufzeitbegrenzung (WKN VL3TBC) aus. Bitcoin bewege sich seit Mai eher seitwärts, aktuell kostet ein Bitcoin knapp 9.300 US-Dollar.

Lufthansa und Linde im Fokus

Bei den Einzelwerten konzentrierten sich Anleger auf Lufthansa und Linde. Wilhelms spricht von Zuspruch für ein Hebelprodukt auf die deutsche Fluggesellschaft (WKN CL860B) mit einer Knock-Out-Schwelle von 6,30 Euro. Die heutige Entscheidung der Anteilseigner für oder gegen das Rettungspaket der Bundesregierung in Höhe von neun Milliarden Euro scheint mit der signalisierten Zustimmung des Großaktionärs Thiele wahrscheinlich.

Bagci registriert vermehrt Käufe eines vierfach gehebelten Long Zertifikats auf Linde (WKN PF4LND). Zwar habe das Unternehmen das bisherige Gewinnziel einkassiert. Konzernchef Steve Angel rechne aber ab dem dritten Quartal mit einer leichten Erholung. „Der Krisenstimmung trotzen will er unter anderem mit dem massiven Ausbau des Geschäfts mit grünem Wasserstoff.“

Bagci

Spekulationsobjekt Wirecard

Wenig überraschend gehört Wirecard nach Aussagen der Händler zu den begehrtesten Basiswerten der vergangenen Woche. Allerdings sei das Produktangebot auf den Bezahldienstleister mit dem Absturz der Aktie deutlich reduziert. Viele Zertifikate seien verfallen.

von: Iris Merker

25. Juni 2020, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

