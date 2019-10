Zertifikate-Trends: Auf höheren Silberpreis setzen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Zertifikate-Anleger erkennen Steigerungspotenzial bei Silberpreis und auch der Wirecard-Aktie. Große Sprünge für Gold werden nach der Rallye offensichtlich nicht mehr erwartet. Was DAX- und Öl-Produkte betrifft, entscheidet die jeweilige Marktlage.

2. Oktober 2019. Frankfurt (Börse Frankfurt). Zinssenkungen weltweit, Ausschläge des Ölpreises, der deutsche Aktienmarkt und Gold prägen laut Händlern das Geschäft mit Zertifikaten im vergangenen Monat. „Gold ist als Basiswert auch deshalb so beliebt, weil viele eine Marktmeinung haben“, begründet Anouch Wilhelms von der Commerzbank. Bei den Einzelwerten stünde Wirecard im Fokus.

DAX-Richtung ungewiss

DAX-Produkte führten die Commerzbank-Statistik der beliebtesten Zertifikate an. Je nach Tagesform rechneten Investoren mit steigenden oder fallenden DAX-Notierungen. Käufer eines gesuchten ShortDAX-Derivats (WKN CJ4978) mit einer Knock-out-Schwelle von 12.680 Punkten sind skeptisch hinsichtlich der Luft nach oben. Anleger, die zu einem DAX-Derivat (WKN CU4NR2) mit einer Barriere von 11.100 Punkten griffen, erwarten hingegen höhere DAX-Notierungen.

Ebenso erkenne Manuel Tulezi von der ICF Bank sowohl bullishe (WKN PR3SC3) als auch bearishe (WKN VL7PP4) Einschätzungen zur weiteren Entwicklung des hiesigen Bluechip-Index. Nikolaj Schwarz von der BNP Paribas berichtet von stärkeren Engagements in Long DAX-Produkten (WKN PX24U8).

Verluste locken

Die Verluste zum Monatsauftakt nutzen Anleger für kurzfristige Engagements auch in Produkten auf Einzelwerte , etwa Covestro, wie Wilhelms registriert.

Pessimistisch für Gold

Nach dem starken Anstieg von Gold zwischen Ende Mai und Anfang September erwarteten Anleger gegenwärtig scheinbar keine großen Sprünge mehr. „Sehr viele sind Short unterwegs“, betont der Wilhelms und macht dies beispielhaft am rege gehandelten Optionsschein auf Gold (WKN CJ16B7) fest.

Schwarz bestätigt das Sentiment und spricht von Nachfrage nach einem Knock-out-Produkt (WKN PX2771), das bei Berührung oder Überschreitung der Schwelle von 1.540 US-Dollar pro Feinunze verfällt. Den stark unter Druck stehenden Goldpreis zum Monatsbeginn sieht Schwarz im Zusammenhang mit dem aufwertenden US-Dollar zum Euro und einer geringeren Risikoaversion an den Aktienmärkten. Derzeit kostet Gold 1.479 US-Dollar je Feinunze und lag im Hoch Anfang September bei 1.557 US-Dollar. Auf Basis der Gemeinschaftswährung markierte das Edelmetall im September bei 1.413,12 Euro ein neues Allzeithoch.

Wilhelms

Optimistisch für Silber

In Silber scheinen Investoren mehr Potenzial zu vermuten. Manuel Tulezi von der ICF Bank meldet Zuspruch für ein Long-Zertifikat auf Silber (WKN DF41PL) mit einer Knock-out-Schwelle von 16,07 US-Dollar. Wilhelms registriert Käufe eines am 28. Mai 2020 fälligen Silber-Zertifikats (WKN CU3M61), das unterhalb von 18,50 US-Dollar bei Ausübung wertlos wird.

Öl ohne eindeutige Tendenz

Während der zwischenzeitlich starken Schwankungen am Ölmarkt im Zusammenhang mit den Drohnen-Angriffen auf wichtige Produktionsanlagen in Saudi-Arabien positionierten sich Wilhelms Kunden in einem Partizipations-Produkt auf Brent (WKN CU0L1S), das von steigenden Kursen profitiert. „Kurzfristige Positionierungen nach unten sind auch dabei.“ Schwarz berichtet von Interesse an einem Short-Hebelprodukt auf Brent (WKN PX2W1C) mit einer Knock-out-Schwelle von 53 US-Dollar. Auf mehr Puffer nach oben setzten Käufer eines Short-Derivats auf Brent (WKN VA8XSS) mit einer Barriere von 71,24 US-Dollar.

Wirecard bewegt die Gemüter

Wirecard hält Zertifikate-Anleger nach wie im Bann. Wilhelms verbucht Nachfrage nach einem gekappten Bonus-Zertifikat (WKN CU0CZZ) auf das Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Der Wert bietet eine zusätzliche Absicherung, wenn der Basiswert die Barriere von 78 Euro bis zum 20. Dezember 2019 nicht berührt oder unterschreitet. Halte sich die Aktie oberhalb der Schwelle, beziffert Wilhelms die Rendite auf 3,5 Prozent bis zum Laufzeitende. Ein am 20. März 2020 fälliges klassischen Discount-Zertifikat (WKN CJ2ZTC) mit einer Begrenzung der Rückzahlung auf 120 Euro komme ebenfalls gut an.

Schwarz spricht von Nachfrage nach einem Turbo-Zertifikat auf Wirecard (WKN PX247L). Für den Händler könnte das Unternehmen unter anderem aufgrund eines kurz vor der Einführung stehenden Wallets, von dem sich Airlines viel erhoffen, weiterhin interessant sein. Wirecard erwarte mit dieser Neuerung in den kommenden zwölf bis 18 Monaten zusätzliche Gewinne in Höhe von 150 Millionen Euro zu generieren.

von: Iris Merker

2. Oktober 2019, © Deutsche Börse AG

