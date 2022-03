Zertifikate: Prognosen unsicher wie selten

Steigt der Goldpreis wegen hoher Inflation oder sinkt er wegen anziehender Zinsen? Wird Öl noch teurer? Und sind Aktien „sichere Bank“ gegen Inflation, oder leiden sie unter der drohenden Rezession? Anleger*innen positionieren sich an der Frankfurter Zertifikatebörse ganz unterschiedlich – bei hohen Umsätzen.



31. März 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Ukraine-Krieg, explodierende Energiepreise, deutlich steigende Zinsen – angesichts der vielen Unsicherheiten ist im Zertifikate-Handel viel los. Anleger*innen wollen sich in die eine oder andere Richtung positionieren oder absichern. „Die Volatilität ist hoch, da sind auch die Umsätze hoch“, berichtet Anouch Wilhelms von Société Générale. DAX, Nasdaq und Gold – das seien derzeit die beliebtesten Basiswerte der Zertifikate-Anleger*innen. Markus Königer von der ICF Bank nennt DAX, Brent-Öl, Nasdaq und Gold als gesuchteste Underlyings.

Die Ausschläge sind überall groß: Auf im Tief 12.431 Punkten war der DAX Anfang März gefallen, jetzt sind es wieder 14.603 Zähler. Der Nasdaq 100 war auf unter 13.000 Punkte eingebrochen, jetzt sind es 15.134 Zähler. Zu den umsatzstärksten Produkten gehören Wilhelms zufolge ein Discount-Zertifikat auf den DAX (DE000SF0US83) und ein Faktor-Long-Zertifikat auf den Nasdaq 100 mit vierfachem Hebel (DE000SF3JZR8). Kunden der ICF Bank setzen auf den DAX mit Put-Optionsscheinen (DE000HR88WF2), aber auch vielen Open-End-Knock-Out-Calls (DE000DFV96P0, DE000DW05NN8). Auch beim Nasdaq setzen sie mal auf steigende Kurse, etwa mit einem Knock-Out-Call (DE000VQ1F623), mal auf fallende Kurse, zum Beispiel mit Put-Optionsscheinen (DE000VQ3STP8).

„Sentiment wieder positiver“

Wilhelms fällt auf, dass sich Anleger – was Einzelwerte angeht – derzeit vor allem für deutsche Aktien interessieren. „In den vergangenen Monaten war Tesla immer der beliebteste Einzelwert, jetzt ist es BASF (DE000SF4FE68)“, stellt der Derivateexperte fest. Ebenfalls gesucht als Underlying seien Deutsche Bank, K+S, VW und Bayer. „Das Interesse an deutschen Aktien hat wohl mit dem Nasdaq-Crash zu tun.“

Königer meldet allerdings viel Zuspruch für Zertifikate auf Amazon. „Das sehen wir sehr viel Geschäft, vor allem mit Calls.“ Als Beispiel nennt er einen bullishen Optionsschein auf den US-Konzern (DE000TT2LYV4). „Insgesamt überwiegen derzeit die Calls“, erklärt er. „Das Sentiment ist wieder positiver.“ Weitere gesuchte Einzelwerte seien Chinas Elektroautobauer BWD (DE000TT7FA01), Bayer (DE000VX49804), Hello Fresh (DE000DFY5PZ4), Nvidia (DE000HG1SZA1) und Barrick Gold (DE000VX5QJ90).

Positionieren für Goldpreisanstieg

Mit dem Faktor 8x Long Zertifikat auf Gold (DE000SB3T8X5) und dem Faktor 5x Long Zertifikat auf Gold (DE000SB3T6G4) setzen Kunden der Société Générale außerdem auf weiter steigende Goldpreise. Auch auf der Umsatzliste von ICF dominieren Produkte, mit denen Anleger*innen auf höhere Goldpreise setzen können, etwa Knock-Out-Calls (DE000PF06PF6, DE000VX7BMK2, DE000VP181J6).

Der Preis für die Feinunze hatte kriegsbedingt vor gut drei Wochen ein neues Allzeithoch von 2.069 US-Dollar erreicht. Nun pendelt er schon länger um 1.920 US-Dollar, am Donnerstagmorgen sind es 1.925 US-Dollar. Den Goldpreis stützten auf der einen Seite die hohe Inflation, auf der anderen Seite ist die „Konkurrenz“ durch die zuletzt deutlich gestiegenen Zinsen größer geworden.

Ölpreis: Noch Öl aus Russland oder nicht?

Besonders heftig fallen die Ausschläge bei Öl aus: Der Preis für ein Barrel Brent war infolge des Ukraine-Kriegs kurzzeitig auf über 130 US-Dollar geklettert, aktuell sind es 107 US-Dollar. Wie Königer meldet, kaufen Anleger*innen etwa ein bullishes Faktor Long Zertifikat mit Hebel 10 auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling (DE000PD10BR8), aber auch klassische Call-Optionsscheine auf Brent Crude (DE000VX5ZD53).

Die Frage ist hier, ob russisches Öl weiter gen Westen fließen wird. Die Commerzbank hat die Folgen eines Boykotts untersucht. „Wenn alle möglichen Register auf der Angebotsseite gezogen werden und vor allem Saudi-Arabien und die Emirate doch ihre Förderung deutlich erhöhen, könnte der Ausfall russischer Lieferungen nach einer gewissen Zeit zum großen Teil ersetzt werden“, erklärt Analyst Bernd Weidensteiner. Selbst im günstigsten Fall sei es aber fraglich, ob der Ersatz russischer Lieferungen nahtlos funktioniere, wahrscheinlicher sei zumindest eine zeitweise Reduzierung des globalen Ölangebots. „Ein vorübergehender starker Preisanstieg wäre dann wohl unvermeidlich.“

Extrem beliebt ist Wilhelms zufolge auch weiter ein CO2-Preis-Zertifikat: der Open-End-Tracker auf CO2-Emissionsrechte in Form des ICE EUA Futures, (DE000CU3RPS9). Der Kurs war im März eingebrochen, hat sich zuletzt aber wieder erholt.

Wilhelms

Mit Tracker-Produkten auf Bitcoin und Ethereum setzen

Kryptowährungen, die seit Herbst letzten Jahres geschwächelt hatten, zeigen sich wieder fester: So hatte der Bitcoin wieder Kurs auf 50.000 US-Dollar genommen, am Donnerstagmorgen sind es 47.319 US-Dollar. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat deutlich zugelegt und kostet aktuell 3.411 US-Dollar.

Gesucht sind Königer zufolge etwa ein Open-End-Partizipationszertifikat auf Ether (DE000VQ552V2), aber auch der bekannte Bitcoin-Tracker von Vontobel (DE000VQ63TC1) sowie der Vontobel Mini-Future Call auf den Bitcoin Future (DE000VQ3CRE0).

von: Anna-Maria Borse 31. März 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.