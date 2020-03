Zentralbanken schütten Fiatgeld in die Märkte

Die Fed, die EZB und andere drucken Papiergeld. Inflationäre Tendenzen werden dem Goldpreis zugutekommen





Die Corona-Krise hat die ganze Welt erfasst und macht auch vor dem britischen Königshaus nicht Halt. Die Folgen für die Wirtschaft werden immens sein. Wie das renommierte Münchner Ifo-Institut errechnet hat, wird die Pandemie Hunderte von Milliarden Euro kosten. Die Kosten, je nachdem wie lange die Wirtschaft stillsteht, schätzt das Institut auf 255 bis 729 Milliarden Euro.







Die Finanzkrise 2008/2009, so die Experten, wird von der aktuellen Krise in den Schatten gestellt. Für den Preis des Goldes sollte diese Entwicklung vorteilhaft sein. So ist derzeit physisches Gold und Silber extrem gefragt. Ein steigender Goldpreis schlägt natürlich umso mehr auf den Wert von Goldgesellschaften durch.







Daher könnte man gerade jetzt mal einen Blick auf Skeena Resources oder Gold Terra Resource werfen. Skeena Resources erschließt Edelmetall-Liegenschaften im Goldenen Dreieck in British Columbia. Hauptprojekte sind die Minen Eskay Creek und Snip, die bereits früher Gold produzierten.







Gold Terra Resource befindet sich mit seinem Yellowknife City Goldprojekt in den aussichtsreichen Nordwest Territorien in Kanada. Es handelt sich ebenfalls um eine früher produzierende Liegenschaft.







Jetzt in Goldaktien einzusteigen, sollte eine gute Idee sein. Hedgefonds fangen übrigens auch wieder an zu kaufen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/) und Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).







