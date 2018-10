Zentralbanken nutzen günstigen Goldpreis

So hat die polnische Zentralbank das erste Mal seit 20 Jahren zugeschlagen und Gold gekauft

Die offiziellen Goldreserven wurden um neun Tonnen, damit 355 Millionen US-Dollar aufgestockt. Damit handelt es sich immerhin um den größten Zukauf, den ein Land der EU in diesem Jahrhundert gemacht hat. Wenn die polnische Zentralbank auch nichts über die Gründe sagte, so dürfte ein gewichtiger Grund in der Diversifikation der Währungsreserven und damit weg vom US-Dollar und Euro liegen.





Überhaupt scheinen Goldkäufe für Zentralbanken gerade in Mode gekommen zu sein. Auch Russland, die Türkei und Kasachstan haben diese Jahr bereits Gold gekauft. Und Indien hat im September im Vergleich zum September 2017 doppelt so viel Gold, nämlich 93,8 Tonnen, eingeführt. Im August wurden bereits mehr als 90 Tonnen Gold von Indien eingekauft. Die Bundesbank in Deutschland hat dagegen in den letzten Jahren kein Gold gekauft, dafür aber etwa die Hälfte des Goldes, das im Ausland lagerte, heimgeholt.

In 2018 vermehrten die Zentralbanken insgesamt bisher ihre Goldvorräte um 264 Tonnen Gold. Sollten noch mehr Zentralbanken ähnlich entscheiden, ist dies sicher nicht schlecht für den Goldpreis. Vielleicht sollte man es den Zentralbanken gleich tun und auf Gold oder Goldunternehmen setzen. In Frage kämen beispielsweise Treasury Metals oder Revival Gold.





Treasury Metals Flaggschiff-Projekt Goliath befindet sich in Ontario. Es punktet mit einer hervorragenden Infrastruktur, geschätzten 1,14 Millionen Unzen Gold und etwa zwei Millionen Unzen Silber. Anfangs wird eine Tagebaumine, später eine Goldförderung unter Tage entstehen. Produktionsbeginn soll bereits in 2019 sein.



Revival Gold führt Bohrungen am Beartrack-Goldprojekt, gelegen in Lemhi County, Idaho durch. Auch beim Nachbarprojekt, Arnett Gold-Projekt, hat das Unternehmen nun mit den Bohrungen begonnen. Zum Portfolio von Revival Gold gehört noch das Diamond Mountain Phosphat-Projekt in Utah, das sich bereits im fortgeschrittenen Stadium befindet.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc.html).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html