Zentralbanken lieben Gold – das sollte zu denken geben

in 2018 haben die Zentralbanken ihre Goldvorräte stark aufgestockt. Die dahinter liegenden Beweggründe sollten auch 2019 greifen und den Goldpreis stützen

So haben 16 Zentralbanken laut dem World Gold Council ihre Goldbestände extrem erhöht. Einer der größten Goldkäufer war Russland. Ungarn hat zum ersten Mal seit 1986 wieder zugeschlagen. Auch die Türkei, Marokko, der Irak, Kasachstan und sogar Indien haben ihre Reserven vergrößert.





Dass die Zentralbanken dieses Jahr so viel Gold gekauft haben, kommt nicht von ungefähr. Seit Jahrtausenden hat sich Gold bewährt als Absicherung gegen Krisen, Unsicherheiten und politische Unwägbarkeiten.





Besonders einkaufsfreudig zeigte sich Ungarn – mit einem Anstieg von 3,1 auf 31,5 Tonnen Gold. Auch aus Marokko gibt es eindrucksvolle Zahlen - aus 3,3 Tonnen Gold wurden 22,1 Tonnen Gold. Nebenbei bemerkt, gibt es immer noch eine Reihe von Ländern, die nichts über ihre Goldreserven verlauten lassen. Dazu gehören beispielsweise der Iran, Nordkorea oder auch der Iran. China hat nach offiziellen Angaben seit 25 Monaten kein Gold zugekauft. Ob das so stimmt, steht in den Sternen.





Gold ist also bei den Zentralbanken beliebt wie selten. Als Anleger sollte man in einem gut diversifizierten Portfolio neben Gold in physischer Form auch gut ausgewählte Aktien von Goldgesellschaften halten. Zu denken wäre etwa an Auryn Resources oder Orsu Metals.





Auryn Resources ist noch ein Junior-Mining-Explorationsunternehmen, kann aber mit einer hervorragenden Reihe von Projekten aufwarten. Goldprojekte in British Columbia, Peru und in Nunavut gehören dazu. Ein sehr erfahrenes Managementteam und die Präsenz in bergbaufreundlichen Regionen sind ein Pluspunkt.





In Russland, in Ostsibirien arbeitet Orsu Metals auf seinem zu 90 Prozent im Eigenbesitz befindlichen Sergeevskoe-Goldprojekt. Neueste Bohrungen brachten hervorragende Goldgehalte und bis zu 35,15 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Auch wurde, zur Freude von Orsu Metals, eine brandneue Entdeckung gemacht, die zusammen mit dem bereits bekannten Vorkommen ein einziges großes System bildet.





