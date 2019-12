Zentralbanken kaufen weiter emsig Gold

Gerade hat das World Gold Council seine aktualisierte Liste der Zentralbanken und ihrer Goldvorräten herausgegeben: Es wird weiter zugekauft







Das meiste Gold besitzen die USA mit 8.133,5 Tonnen, dann folgt Deutschland mit 3.366,5 Tonnen Gold. Alle Zahlen in der Liste sind natürlich offizielle Zahlen. Insgesamt horten die Zentralbanken nun 34.500,85 Tonnen Gold, damit um 10,41 Tonnen mehr als im Monat davor.







Zugekauft hat beispielsweise die Mongolei. Der Goldschatz ist um 3,1 Tonnen angewachsen. Von Januar bis November hat die Mongolei 14,4 Tonnen Gold zugekauft. Die mongolische Zentralbank sieht den Kauf von Gold als eines der wichtigsten Instrumente an, um ihre offiziellen Devisenreserven zu erhöhen. Denn dadurch soll die wirtschaftliche Stabilität des Landes gestärkt werden. Mittelfristig sollen die Reserven auf mindestens 6,5 Milliarden US-Dollar erhöht werden.







In der Mongolei gibt es auch Gold-Bergbau. Hier ist Steppe Gold mit seinem ATO-Goldprojekt gerade in die Riege der Produzenten aufgestiegen. Die Goldproduktion ist gestartet und es wurden bereits rund 300.000 Tonnen Erz (2,13 Gramm Gold pro Tonne Gestein) abgebaut und zerkleinert.







Interessant sind auch die Angaben Australiens zu den Goldbeständen. Hier sind die Angaben etwas verwirrend. Jetzt bei 80 Tonnen, in der November-Liste des World Gold Councils jedoch bei 68,74 Tonnen Gold, sind die wahren Zahlen unklar. Russland hat angegeben im Vergleich zum Vormonat nun 10,2 Tonnen Gold mehr zu besitzen. Chinas Goldvorräte sind laut offiziellen Angaben unverändert geblieben. Stark zugekauft hat mal wieder die Türkei, auch Serbien beispielsweise hat seinen Goldschatz vermehrt.







Am Erfolg von Goldunternehmen kann der Anleger mit einem Investment teilhaben und ebenso wie die Zentralbanken auf das Edelmetall setzen. Lohnend könnte es sein in TerraX Minerals zu investieren. Zu 100 Prozent in Besitz des Yellowknife City Goldprojekts in den Nordwest Territorien besitzt die Gesellschaft 783 Quadratkilometer bestes Goldland im Yellowknife Grünsteingürtel.









