Zeitenwende – Deutschland stellt sich in Außen- und Sicherheitspolitik neu auf

In einer Sondersitzung des Bundestags am vergangenen Sonntag haben die drei Ampel-Fraktionen sowie die Union der Ukraine weitere, auch militärische Unterstützung zugesagt und die Modernisierung der Bundeswehr gefordert. In einem Entschließungsantrag hielten die vier Fraktionen fest, dass die Bundesrepublik „fest und unverbrüchlich an der Seite unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde“ steht.

„Der Überfall Putins auf die Ukraine ist ein unfassbarer Bruch des Völkerrechts und gegen einen souveränen Staat in der Mitte Europas gerichtet“, sagte der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler gegenüber dem Westfalen-Blatt. Dies dürfe von Deutschland in keiner Weise akzeptiert werden, daher seien auch die Sanktionen gerechtfertigt. „Unsere Solidarität gilt dem ukrainischen Volk und seiner Regierung“, so Schäffler. „Gleichzeitig muss Deutschland und die EU dringend ihre Verteidigungsfähigkeit erhöhen und unabhängig von Energieimporten aus Russland werden. Darauf gilt es jetzt alle notwendigen Prioritäten zu richten.“