Die Zeiten haben sich geändert

Probleme mit dem Klimawandel sorgen für Umdenken im Energiebereich und auch im Ernährungsbereich

Der Atomenergie wird großes Aufwärtspotenzial nachgesagt und ihre Attraktivität steigt. Zu sehen ist dies beispielsweise an der Entwicklung des Sprott Physical Uranium Trust. Er verzeichnete in einem Jahr ein gewaltiges Wachstum, von anfänglich rund 18 Millionen Pfund Uran hat sich der Fonds auf zirka 55 Millionen Pfund Uran gesteigert. Zur gleichen Zeit stieg der Uranpreis von 28 auf etwa 53 US-Dollar je Pfund. Und manch einer glaubt sogar bald könnte das Pfund Uran an die 100 US-Dollar kosten. Denn das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist alles andere als gering. In Europa geraten die Energiepreise außer Kontrolle und man trennt sich von fossilen Brennstoffen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Bereits letztes Jahr wurde vom Comeback der Atomenergie gesprochen und dass dies Realität geworden ist, kann man am aktuellen Uranpreis ablesen. Da dürfte sich beispielsweise IsoEnergy freuen. Mit einer Reihe von Projekten (Larocque East, Geiger, Hawk und Range) im Athabascabecken in Saskatchewan ist das Unternehmen bestens aufgestellt.





Nicht nur Klimawandel und Atomenergie sind verstärkt in den Blickpunkt geraten, sondern auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Jeder spürt die Teuerungen in diesem Bereich. Rohstoffmangel, Inflation und schlechte Ernten sorgten auch schon vor dem Ukraine-Krieg für höhere Preise bei verschiedenen Lebensmitteln. Für Anleger ist auch dieser Bereich von Interesse und da gehört EnWave unbedingt dazu. Denn die Gesellschaft hat mit seiner bahnbrechenden REV™-Technologie neue und innovative Anwendungen für Lebensmittelhersteller geschaffen. Die patentierte Trocknungsmethode wird bereits von mehr als 50 Unternehmen in mehr als 20 Ländern genutzt. Auch Cannabis-Produkte und pharmazeutische Erzeugnisse nutzen EnWaves Technologie.





