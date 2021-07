Die Zeiten haben sich geändert

Im letzten Jahrzehnt hat sich politisch Einiges geändert

Bereits vor der Pandemie und nach der globalen Finanzkrise wuchs die Staatsverschuldung. Bilanzen sollten auf gesunde Beine gestellt werden. So versuchten Regierungen ihre Sparmaßnahmen zu verschärfen. Und so blieben trotz ziemlich stagnierender Volkswirtschaften und niedriger Inflation niedrige Zinsen bestehen und die Anleihekäufe wurden weiter betrieben. Angesichts niedriger Zinsen und niedriger Inflation wurden die Schuldenstände der Länder mit Gelassenheit betrachtet. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch angefeuert. Staatsverschuldungen, die die Grenze von 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts übertreffen, wären vor zehn Jahren noch unvorstellbar gewesen.





Da scheint sich keiner Sorgen zu machen, ob diese Schulden tragbar sind - nach einem Jahrzehnt außergewöhnlicher geldpolitischer Anreize, denn ein Abgleiten der Volkswirtschaften in eine Deflation sollte verhindert werden. Heute hat sich die Politik gewandelt. Die Angst vor Inflation und einer immer weiter steigenden Staatsverschuldung wird immer geringer. Regierungen konzentrieren sich mehr auf soziale Ziele, auf Klimaschutzziele oder auf Gleichstellung bezüglich Einkommen, Bildung oder medizinische Versorgung.





Wie dem auch sei, die Realzinsen sind negativ und um das Vermögen zu erhalten, müssen Anleger sich etwas einfallen lassen





