Zeiten ändern sich, mit ihnen die CO2-Ziele

Seit 2019 hat sich einiges getan. Rund um den Globus wird an ehrgeizigen CO2-Zielen gearbeitet

Die Zeit drängt, es gilt auf saubere Energie umzustellen. Um eine CO2-Verringerung zu erreichen, muss auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Eine Schlüsseltechnologie, um saubere stabile Energien nutzen zu können, ist die Energiespeicherung. Erneuerbare Stromerzeugung ist nicht immer stabil, Wind und Sonne lassen sich nicht ein- und ausschalten, auch gibt es immer wieder Engpässe in den Stromnetzen. Daher ist die Energiespeicherung so bedeutsam.





Und in den Bereich der Energiespeicherung mit Batterien wird daher auch kräftig investiert. Die Zahl der Länder, die auf Netto-Null ihre Ziele ausrichten, wächst beständig an, allen voran China. Allgemein werden günstige Strategien und Preismechanismen zur Unterstützung der Entwicklung von Energiespeichern erwartet. Damit wird auch die Rentabilität der Energiespeicherung verbessert. Dies alles hat Auswirkungen auf die Beteiligten entlang der Lieferkette. Im Jahr 2020 machten weltweit Energiespeicher nur drei Prozent der globalen Stromkapazität aus. Prognosen sehen für das Jahr 2030 bereits ein Volumen von 13 Prozent voraus. Mit dem Zauberwort Energiespeicherung sind Rohstoffe wie Lithium oder etwa Kobalt eng verbunden.





Nicht nur die Hersteller von Energiespeichersystemen, Batteriezellen und -materialien, sondern auch die Gesellschaften, die die nötigen Rohstoffe liefern können, beziehungsweise in ihren Projekten besitzen, profitieren. Dazu gehört ION Energy mit zwei großen Lithium-Projekten in der Mongolei (rund 100.000 Hektar Land). In Argentinien befindet sich Millennial Lithium mit seinen Lithium-Projekten. Das Unternehmen wird gerade übernommen.





