Mit der Zeit gehen

Goldan- und Verkaufsstellen sind, jedenfalls in meiner Heimatstadt fast verschwunden. Dafür gibt es jetzt einen Hanfladen

Knapp 1230 US-Dollar kostet aktuell die Feinunze Gold. In Euro gerechnet müssen rund 1062 Euro bezahlt werden. Gerade konnte der Goldpreis in US-Dollar die wichtige 100-Tage-Linie (rund 1227 US-Dollar) überschreiten. Wenn dies so bleibt, dann ist mit weiteren Käufen zu rechnen. Mitursächlich sind derzeit sicher auch die Probleme Italiens mit dem Haushaltsentwurf, der für 2019 ein hohes Defizit beinhaltet und wohl von der EU Missbilligung erhalten wird.





Gold und Silber sind natürlich nach wie vor als Geldanlage, Schmuckstücke und als Mittel der Werterhaltung gefragt. Wer in diesen Zeiten von Niedrigzinspolitik und politischen Unsicherheiten sein Vermögen erhalten oder sogar vermehren will, der sollte sich bei soliden Goldgesellschaften umsehen. Dazu gehört etwa Osisko Gold Royalties, ein Edelmetallbeteiligungsunternehmen. Durch ein Investment an dem Unternehmen erhält man einen Anteil an dem Portfolio, zu dem mehr als 130 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen gehören.





Ein Hanfgeschäft ist sicher noch ein mit etwas Erstaunen betrachtetes Novum zwischen Bäckerei und Friseur. Auch wenn Hanf nur in geringsten Dosierungen in den Produkten enthalten ist. Doch blickt man auf das weltweite Geschehen in Zusammenhang mit Marihuana, so ist die Behandlung schwerer Krankheiten mit der Droge auf dem Vormarsch. In Kanada ist seit 17.10.2018 sogar der Freizeitgebrauch legalisiert. Und so gibt es im Bereich Cannabis auch eine Reihe von Aktiengesellschaften, mit denen der Anleger verdienen kann – sofern er auf das richtige Pferd setzt.





Ein interessantes Cannabis-Unternehmen ist RavenQuest BioMed. Die Produktion von Cannabis, sowie Forschung und Entwicklung gehören zum Unternehmensprofil. Zwischen der McGill Universität in Montreal und der Gesellschaft existiert eine Forschungspartnerschaft. Jährlich wird eine Produktion von 7000 Kilogramm Cannabis angestrebt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Maximierung der effektiven Raumnutzung in den Cannabis-Produktionsstätten gelegt.





