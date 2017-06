Zeit für eine Wette: Sprott positioniert sich in MGX kurz vor Bekanntgabe der Ergebnisse vom Lithium-Upgrader

Gestern schloss MGX Minerals Inc. eine $3,3 Mio. CAD Finanzierung (überzeichnet), wobei der Löwenanteil vom bekannten institutionellen Investor Sprott Asset Management kam. Laut neuester CSE-Einreichung seitens MGX investierte Kanadas führende unabhängige Vermögensverwaltung $1,5 Mio. CAD in MGX (nach eigenen Angaben war Sprott zum 30. September 2016 mit etwa $7,3 Mrd. in Small- und Mid-Cap Ressourcenunternehmen investiert).

Dies ist eine positive Anerkennung für den ambitionierten "Petrolithium"-Entwickler MGX, welch Unternehmen sich in den vergangenen 6 Wochen insgesamt $8,8 Mio. CAD von Investoren beschafft hat. Mit einer vollen Kasse ist MGX nun in einer Position, ihre Projekte noch schneller voranzubringen.

Am interessantesten jedoch ist, dass vor 2 Wochen (am 1. Juni), MGX damit begann, Lithiumkonzentrat (30% Lithiumchlorid) an einen Upgrader zu verschicken. MGX und ihr Partner PurLucid produzierten dieses Lithiumkonzentrat mit einer geschützten Technologie bzw. neuartiger Verarbeitungsmethode, die verspricht, Lithium selektiv aus stark verunreinigten Solen extrahieren zu können, wobei der aktuelle Unternehmensfokus auf Öl- und Gasproduktionsabwässern gerichtet ist.

Der Upgrader, ein sog. Tolling-Unternehmen, analysiert aktuell das MGX-Konzentrat nach ihrer Eignung zur Weiterverarbeitung zu 99% Lithiumcarbonat ("industrial-grade"), sowie nach ihrer Eignung zur direkten Veredelung zu Lithiumhydroxid ("battery-grade"). Beides sind Lithiumprodukte, die händeringend im heutigen Lithiummarkt nachgefragt werden, und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft.

Gespannt wird auf die Ergebnisse vom Upgrader gewartet, weil wenn sich das Lithiumkonzentrat von MGX tatsächlich zu einem Lithiumendprodukt mit Industrie- oder gar Batterie-Reinheitsgehalt eignet, dann wäre es interessant herauszufinden, zu welchen Kosten. Alsdann, und nicht vorher, wäre es umso interessanter herauszufinden, zu welchen Kosten MGX ein solches Lithiumkonzentrat produzieren kann. Produktionskosten von süd-amerikanischen und chinesischen Solen liegen grob zwischen $2.000-$5.000 USD/t LCE ("Lithium Carbonate Equivalent"). Irgendwo dazwischen wäre ein bahnbrechender Durchbruch für MGX, ihren Aktionären und womöglich auch für die gesamte Lithiumindustrie. Da LCE-Marktpreise an der $10.000 USD/t Marke notieren, könnten auch Hochkosten-Produzenten im $7.000 USD/t Bereich eine reele Chance haben, einen Teil von diesem stark nachgefragten Markt an sich zu reissen.

Interessante Zeiten für MGX. Zeit für eine Wette, zumindest laut Sprott.

Über MGX

"MGX stellt zurzeit kleine kommerzielle Anlagen mit einer Kapazität von 750 Barrel Wasser pro Tag für die schnelle Gewinnung von Lithium und anderen wertvollen Mineralen aus Sole her. Bei diesem Cleantech-Prozess werden Minerale, Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe aus Abwassersole abgeschieden und im Rahmen herkömmlicher Öl- und Gasbetriebe an die Oberfläche gepumpt. Im April erhielt das Unternehmen eine unabhängige Verifizierung seines schnellen Lithiumgewinnungsprozesses vom Saskatchewan Resources Council (siehe Pressemitteilung vom 20. April 2017)."

Unternehmensdetails

MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735

Email: jared@mgxminerals.com





Aktien im Markt: 64.400.729







Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $0,99 CAD (14.06.2017)

Marktkapitalisierung: $64 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0,665 EUR (14.06.2017)

Marktkapitalisierung: €43 Mio. EUR

