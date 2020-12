Zeit für Window Dressing…

Wenn man den DAX-Stand von heute mit dem zu Jahresbeginn vergleicht, könnte der falsche Eindruck entstehen, 2020 sei bislang ein reichlich unspektakuläres Börsenjahr gewesen. Der Corona-bedingte Einbruch der Märkte im Februar und März, als auch das anschließende fulminante Comeback, dürfte selbst für erfahrenere Börsianer beispiellos gewesen sein.

Entsprechend überrascht wurden nicht nur viele Privatanleger von der gewaltigen Volatilität der Kurse. Institutionelle Investoren verstärkten gerade anfangs mit ihren Verkäufen die Abwärtsbewegung. In der anschließenden Erholung fehlte dann teils der Mut, die zuvor verkauften Aktien zurückzukaufen.

Facelift für’s Depot

Die V-förmige Erholung führt natürlich mit jedem Monat, in dem die Börsen nicht mehr nennenswert zurückkommen, zu einem wachsenden Performancedruck. Fondsmanager wollen bis zum Jahresende natürlich nicht nur eine ordentliche Rendite einfahren, sondern auch ihren Kunden beweisen, dass sie dabei auf die richtigen Aktien gesetzt haben. Dazu zählten 2020 Online-Händler, IT-Spezialisten, Halbleiterhersteller, Wasserstoff-Aktien oder andere Anbieter grüner Energien. Die Wahrheit dürfte sein, dass nur wenige Fonds frühzeitig bei diesen Gewinnern investiert waren. Für die Kosmetik genügt es bereits, wenn man besagte Titel zum Jahresende als Bestandteil seiner Fonds ausweisen kann. Also kauft man sich noch rechtzeitig vor dem Stichtag ein. Genau dieses am Jahresende als „Window Dressing“ zu beobachtende Phänomen, dürfte besonders in diesem Jahr auftreten.

Nicht zu stoppen

Gleich eine ganze Reihe von „Window Dressing“-Kandidaten finden sich im wikifolio 2M – Market Momentum von Dieter Jaworski ( Javo ). Trendstarke Aktien, die bereits auf einem neuen 52-Wochen-Hoch notieren oder zumindest kurz davorstehen, qualifizieren sich grundsätzlich für einen Kauf. Allerdings blendet Jaworski auch die operative Qualität der jeweiligen Unternehmen keineswegs aus. Neben der technischen Stärke spielt für ihn die fundamentale Lage des jeweiligen „Chartstürmers“ eine wichtige Rolle. So achtet er unter anderem auf die Margenentwicklung und den jeweiligen Verschuldungsgrad. Erst dann wird die Aktie in sein wikifolio aufgenommen. Dessen Schwerpunkt liegt zurzeit ganz klar auf dem US-Tech-Sektor. Aktien von The Trade Desk , dem Payment-Anbieter Square und dem Cloud-Spezialisten Twilio finden sich auf den vordersten Plätzen. Auf Jaworskis Jahres-Performance von rund 53,6 % dürfte so manch ein Fondsmanager neidisch sein. Insgesamt erreicht sein wikifolio seit dem Start im Jahr 2012 eine Rendite von +320 %.

+329,5 % seit 22.12.2012

+57,6 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 327.972,03 investiertes Kapital

+329,5 % seit 22.12.2012
+57,6 % 1 Jahr
- Risiko-Faktor
EUR 327.972,03 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +19,8 Prozent

In einer Hausse werden fast alle Aktien nach oben gespült. Daher zeigt sich erst in turbulenteren Marktphasen das wirkliche Können eines Traders. Dennis Raute (DennisRaute) managt bereits seit 2013 das wikifolio Trendfolge&Trading. Auch das schwierige Börsenjahr 2018 und der Corona-Crash im Frühjahr konnte seiner Langfrist-Performance keinen Schaden zufügen. So erzielte er im Durchschnitt einen Wertzuwachs von exakt 10 % pro Jahr. 2020 lief es besonders gut für ihn, wie das aktuelle Plus von knapp 22 % beweist. Raute tradet schwerpunktmäßig auf Basis charttechnischer und fundamentaler Trends. Für ihn kommen sowohl klassische Momentumtitel als auch Rebound-Trades in Frage. Die Haltedauer variiert dabei zwischen wenigen Minuten/Stunden, bis hin zu einigen Wochen oder gar Monaten. Um auch in fallenden Märkten Verluste möglichst zu begrenzen, kommen zur Absicherung Short-ETFs zum Einsatz. Das Online-Portal MyHammer ist aktuell Rautes mit Abstand größte Position im wikifolio. Es folgen Facebook und Amazon .

+112,2 % seit 25.01.2013

+22,6 % 1 Jahr

0,50× Risiko-Faktor

EUR 4.098.271,27 investiertes Kapital

+112,2 % seit 25.01.2013
+22,6 % 1 Jahr
0,50× Risiko-Faktor
EUR 4.098.271,27 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +10,1 Prozent

…befanden sich in den vergangenen Monaten viele Aktien von IT-Unternehmen. Selbst eine Pandemie kann schließlich den Trend zur Digitalisierung bestenfalls um einige Quartale verzögern, aber keineswegs aufhalten. Für Dario Sait ( dsa ) und sein wikifolio ITK-Werte sind dies beste Voraussetzungen. Wie der Name bereits vermuten lässt, liegt der Fokus hier auf erfolgreichen IT-Unternehmen, die gemeinhin als Digitalisierungsgewinner gelten. Die US-Schwergewichte Alphabet , Amazon und Microsoft bestimmen mit einem Anteil von zusammen über 70 %, die Struktur des wikifolios. Aus Deutschland finden sich SAP und Zalando unter Saits Favoriten. Im Unterschied zu seinen beiden Kollegen, spielen für ihn tagesaktuelle Kursschwankungen keine Rolle. Stattdessen achtet er auf den langfristigen Erfolg der von ihm ausgewählten Unternehmen, in die er auf Basis fundamentaler Kriterien investiert. Dass eine solche Buy-and-Hold-Strategie erfolgreich sein kann, beweist eine jährliche Rendite von rund +25 %. Dies seit Auflage des wikifolios im Jahr 2013. Mit einem Zugewinn von knapp 30 % schnitt Sait in den vergangenen zwölf Monaten sogar noch besser ab.

+385,2 % seit 01.10.2013

+30,4 % 1 Jahr

0,94× Risiko-Faktor

EUR 78.053,47 investiertes Kapital

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

+385,2 % seit 01.10.2013
+30,4 % 1 Jahr
0,94× Risiko-Faktor
EUR 78.053,47 investiertes Kapital
Ø-Performance pro Jahr: +24,7 Prozent

Allmählich kehrt eine gewisse vorweihnachtliche Ruhe an den Börsen ein. Dennoch verspricht insbesondere der kommende Mittwoch nochmal ein spannender Tag zu werden. Dann stehen wichtige Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und den deutschen Einkaufsmanagerindizes, sowie die Sitzung der FED, auf der Agenda. Am Freitag folgt der neue ifo-Geschäftsklimaindex. News hinsichtlich der festgefahrenen Brexit-Verhandlungen, sowie eine Entscheidung über einen harten Lockdown in Deutschland ab Weihnachten, könnten ebenfalls Einfluss auf das Börsengeschehen haben.

