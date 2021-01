Zeit für Gold-Investments

Auch dieses Jahr werden eine lockere Geldpolitik und staatliche Anreize zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für eine Geldentwertung sorgen – Goldinvestments helfen

Ein schwacher US-Dollar hat den Bergbaugesellschaften Gewinne beschert. Gold ist eine monetäre Metallabsicherung und hat im vergangenen Jahr das beste Jahr im letzten Jahrzehnt hingelegt. Leistungsstarke Goldunternehmen sollten im Depot nicht fehlen. Dabei sollten Investitionsentscheidungen nur aufgrund bester Informationen von den richtigen Nachrichtenquellen getätigt werden.





Ein weiteres gutes Jahr bezüglich des Goldpreises erwarten die allermeisten Branchenkenner und Analysten. Negativ verzinsliche Schulden sowie wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten werden auch in 2021 zu sehen sein und den Goldpreis stützen. So sieht es auch beispielsweise Frank Holmes, bekannter CEO von U.S. Global Investors. Eine deutliche Preissteigerung hält er für möglich, auch eine Preisbewegung um 20 Prozent nach oben. Erst recht, wenn das Gelddrucken der Zentralbanken noch aggressiver werden sollte.





Zu den Favoriten der Junioren im Goldbergbau gehört für Holmes etwa Revival Gold. Dessen Beartrack-Arnett-Creek-Goldprojekt liegt in Idaho. Gemäß der Vormachbarkeitsstudie sollen jährlich rund 72.000 Unzen Gold aus dem Boden geholt werden und dies bei niedrigen Kosten.





Bereits ein erfolgreicher Produzent ist in Simbabwe Caledonia Mining. Fast 58.000 Unzen wurden im Jahr 2020 produziert und für 2021 wird eine Produktion von 61.000 bis 67.000 Unzen prognostiziert.





Gerald Celente, renommierter Trendforscher und Herausgeber des Trends Journals, rechnet im laufenden Jahr auch mit steigenden Edelmetallpreisen und einer fortgesetzten Abwertung des US-Dollars. Er sieht den Goldpreis über 2.100 US-Dollar steigen und Silber deutlich über der Marke von 50 US-Dollar.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).

