Zeichnung Ekosem-Anleihe exklusiv über die Börse Stuttgart

Die Ekosem-Agrar, deutsche Holding der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, emittiert eine Unternehmensanleihe. Das Emissionsvolumen von bis zu 100 Millionen Euro beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot für die 2021 fällige Ekosem-Agrar Anleihe (WKN: A1MLSJ) mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen Euro.Die neue Anleihe mit der WKN A2YNR0 soll mit einem Zinssatz von 7,5 % jährlich verzinst und am 1. August 2024 zu 100 % zurückbezahlt werden. Die Inhaberschuldverschreibung ist in 1.000 Euro gestückelt.Die Zeichnung ist seit dem 28. Juni 2019 exklusiv über die Börse Stuttgart möglich – voraussichtlich bis zum 26. Juli 2019, 14 Uhr – vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.