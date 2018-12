Zalando – reichlich übertrieben…

Der Konkurrent Asos aus UK warnt und die Aktie von Zalando wird nach monatelanger Talfahrt am Montag nochmals um bis zu 17 Prozent nach unten geschickt. Übertrieben – so finden wir – und kaufen in unser Tradingdepot die WKNum 9.30 Uhr kurz nach Börsenstart zu 0,74 Euro. Unser Kursziel für den Trade – ein Euro im Schein. Wir können uns gut vorstellen, dass Zalando die 23 Euro diese Woche wieder sieht, sie klopfen am Mehrjahrestief gerade an.