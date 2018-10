Zalando – nix wie rein?

In unserem Exklusivbereich haben wir Zalando zuletzt nicht nur besprochen, sondern auch ins Depot genommen. Unser Exklusivbereich funktioniert wie folgt: Nach der Anmeldung – hier – erhalten Sie per Mail täglich Updates zu unseren Depots und dem Markt. Per Video, Research oder Kommentar. Doch zurück zu Zalando: Baader zeigt, dass Optimismus noch vorhanden ist.

Die Bank hat die Einstufung für Zalando vor den Zahlen des Online-Modehändlers für das dritte Quartal auf “Buy” mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Ungünstige Wetterbedingungen sollten ihren Tribut gefordert haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie. Da gehen wir in Teilen mit. Auch wir glauben, dass es saisonalen Verzug gibt und die nächsten Zahlen besser aussehen könnten. Auch der Turbo-Bull MF6X3U ist einen Versuch wert mit Hebel 5 und Zielrendite 50%.