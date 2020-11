Zalando am Scheideweg

Zalando SE Long: 70 Prozent-Chance

von Harald Zwick - 02.11.2020, 08:30 Uhr

Zalando kann von den Corona-bedingten, wirtschaftlichen Verwerfungen profitieren. Die Aktie bildet seit dem Tief Mitte März einen Aufwärtstrend aus, der weit über den Höchstkurs von vor dem Sell Off gelaufen ist. Der Aufwärtstrend hat sich zwar verflacht, ist aber aktuell noch intakt. Mit einem Open End Turbo Long lässt sich die Rendite im Basiswert von 18 % auf rund 70 % hebeln.

Im Falle einer DAX-Erweiterung auf 40 Werte dürfte der Onlinehändler Zalando in den Leitindex aufsteigen. Nach der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien steht der Modehändler mit seinen knapp 17 Milliarden Euro nach jüngsten Berechnungen auf Rang 21 unter den größten börsengelisteten deutschen Firmen. So profitierte Zalando im zweiten Quartal von immer mehr Onlinebestellungen von Bekleidung, was sich auch im Q3 fortsetzen dürfte. Weiters geht Zalando den Weg von Amazon, indem der deutsche Online-Modehändler durch einen schnelleren Ausbau des starken Plattformgeschäfts mit Markenanbietern die Profitabilität weiter verbessern will. Im dritten Quartal rechnet Analyst Thomas Maul von der DZ Bank mit einem Umsatzsprung von gut einem Fünftel auf 1,8 Milliarden Euro und einer Verdreifachung der Gewinnmarge (Ebit) gegenüber dem Vorjahresquartal auf knapp 4 Prozent. Am 4. November gibt es Gewissheit, wenn Zalando seine Zahlen zum Q3 veröffentlicht.

.

Zum Chart

.

Im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2020 konnte der Aktienkurs den wichtigen Widerstand im Bereich von 49,14 Euro mir einem Gap überwinden. Dieser Widerstand markiert auch das "VorCorona-Hoch", welches durch das in der Krise entfachte Aufwärtsmomentum aktuell bereits um 65 % überschritten wurde. Der ausgebildete Trend ist noch intakt, hat sich aber ab Mitte Juni abgeflacht. Das Ziel aus heutiger Sicht könnte beim Level von 94 Euro liegen, was auch vom US-Analysehaus Bernstein Research so eingestuft wird und innerhalb des intakten Aufwärtstrends liegt. Ausgehend vom Schlusskurs am vergangenen Freitag entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 18 Prozent. Eine Unterstützungszone findet sich bei der Marke von 67,68 Euro, sollten die Zahlen vom 4. November enttäuschen. Die Informationslage vor der Veröffentlichung untermauert aber ein Engagement in eine Long Strategie.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 87,32 // 94,00 Euro Unterstützungen: 75,03 // 67,68 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HR0ULW) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Zalando-Aktie erwarten, überproportional mit einem Hebel von 4,36 profitieren. Der Abstand zum Basispreis beträgt dabei 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 74,20 Euro liegen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,22 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 2 zu 1, nachdem das Kursziel bei 94,00 Euro liegt (3,20 Euro beim Derivat).

Strategie für steigende Kurse WKN: HR0ULW

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,82 - 1,88 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 62,98 Euro

Basiswert: Zalando SE KO-Schwelle: 62,98 Euro

akt. Kurs Basiswert: 80,18 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,20 Euro Hebel: 4,36

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: UniCredit

