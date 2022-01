Zalando: Weiter voll im Abwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Das Chartbild lügt nicht, der E-Commerce Händler (WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111) befindet sich bereits seit Monaten in einer Abwärtsspirale.



Diese kennzeichnet sich aus Sicht der Markttechnik anhand von tieferen Tiefs und tieferen Hochs! In den letzten beiden Handelswochen versucht die Aktie im Bereich um 65 Euro erneut einen Boden auszubilden. Eine Bestätigung, bzw. Trendumkehr erhalten wir aber erst mit Break des letzten Hochs, welches bei 73,74 Euro notiert. Zur Stunde steht Zalando bei 66,90 Euro.

Zalando Tageschart

