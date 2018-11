Zalando – Weihnachten bringt Kursgewinne

Zalando war ein super teurer Aktientitel. Aber Liebling aller Trendfolger. Jetzt mögen sie Zalando nicht mehr. Wir umso mehr – nach Kurshalbierung. Deshalb - PZ3SYR. Der Capped-Bonus zahlt bei 23 Prozent Puffer eine p.a Rendite von 14 Prozent. Unsere Empfehlung. Was den Aktienmarkt in der kommenden Woche umtreibt, schauen wir uns mit den Experten von Onemarkets an:

In der abgelaufenen Woche ging es mit den Aktienmärkten abwärts. Dabei verlor der DAX® im Vergleich zur Vorwoche rund 1,5 Prozent. Die US-Barometer Dow Jones® und S&P®-500 verbuchten gar noch höhere Verlust. Die Unsicherheit rund um weitere Zinserhöhungen in den USA und der Handelskonflikt zwischen den USA und China trieb Anleger im Wochenverlauf in die Defensive.

Der Ölpreis hat in den zurückliegenden Handelstagen deutliche Federn gelassen. Zwar gab es immer wieder Spekulationen um Kürzungen der Föderquote seitens der OPEC-Staaten und weiterer Länder. Befürchtungen über eine deutliche Abschwächung der Weltkonjunktur wirkten jedoch stärker. So verbuchten WTI und Brent jeweils rund 10 Prozent Verlust. Der Goldpreis zählte zu den wenigen Rohstoffen, die auf Wochensicht zumindest ein marginales Plus erzielten.

Die Bilanzsaison nähert sich dem Ende. Impulse könnten somit allenfalls von Wirtschaftsdaten oder technischen Signalen kommen.

Unternehmen im Fokus

In der kommende Woche melden unter anderem Aroundtown, Gazprom, HP, Immofinanz, Rocket Internet, Salesforce, Tele Columbus und Thomas Cook Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Allianz und Novartis laden zur Investorenkonferenz.

China – Einkaufsmanagerindex

Deutschland – GfK-Konsumklima

Deutschland – Arbeitsmarktdaten

Europa – Verbraucherpreise

USA – BIP Q3, zweite Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Protokoll der jüngsten Fed-Sitzug

Wichtige TermineCharttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.320/11.480/11.640/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.790/11.000/11.050 Punkte

Der DAX® testete zum Wochenschluß erneut die Unterstützung im Bereich von 11.050/11.080 Punkten. Solange die Zone 11.000/11.080 Punkte hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.400 Punkte. Der Trend bleibt jedoch abwärtsgerichtet. Kippt der Index hingegen unter 11.000 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 10.790 Punkte.