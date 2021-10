Zalando: Mit Turbo-Calls auf einen Rebound setzen

Die neu in den DAX aufgenommene Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) befindet sich seit einem Monat im freien Fall. Notierte die Aktie noch am 10.9.21 bei 99 Euro, so wurde sie am 4.10.21 um 23 Prozent tiefer bei 76,14 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 5.10.21 startete die Aktie mit einem Plus von knapp zwei Prozent einen zarten Erholungsversuch.

Für risikobereite Anleger, die den Kurssturz der von den Experten von RBC Capital Markets mit einem von 121 Euro auf 119 Euro reduziertem Kursziel nach wie vor als „Outperform“ eingestuften Zalando-Aktie als übertrieben einschätzen und von einer zumindest kurzfristigen Erholung der Aktie ausgehen, könnte nun ein guter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 82 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 82 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD1LDG0, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 78,20 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro quotiert.

Kann sich die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat auf das Niveau von vor zwei Wochen bei 85 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,58 Euro (+66 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 72,524 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 72,524 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH2VMQ9, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 78,20 Euro mit 0,62 – 0,63 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 85 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,24 Euro (+97 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,657 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,657 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA16ST8, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 78,20 Euro mit 1,00 – 1,01 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,63 Euro (+61 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek