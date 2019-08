Zalando: Super-Knaller mit + 210% im Express-Service! Sehr gute Zahlen mit weiteren Gewinnchancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Am 01. August präsentierte das Unternehmen beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal und die Aktie machte einen Freudensprung. Der Umsatz legte um 20,0% auf jetzt 1,6 Mrd. Euro zu, das Ebitda um 33,0% auf 143,3 Mio. und das Ebit wurde von 94,0 Mio. auf 101,0 Mio. gesteigert und die Jahresprognose wurde angehoben. Das sind Zahlen, die Trader, Anleger und Analysten lesen wollen.

Wer unserer Trading-Chance gefolgt ist, sollte jetzt auf die Gewinne aufpassen, denn Sie wissen ja, an der Börse kann fast alles passieren. Wir sind allerdings der Meinung, dass bei Zalando noch etwas mehr drin ist. Zalando hatten wir neben dem Express-Service auch in die Trading-Tipps aufgenommen. Erst am Sonntag hatten wir in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben: „Zalando konnte im Wochenverlauf den max. Gesamtgewinn leicht auf bis zu 11,68% steigern. Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche, sehen wir einen feinen Aufwärtstrend, der die Aktie wieder bis in den Bereich von 42,00 Euro nach oben brachte. Die Quartalszahlen wurden für den 01. August angekündigt. Wir gehen davon aus, dass Zalando liefern wird und die Aktie spätestens dann den Widerstand bei 42,50/43,00 Euro schaffen wird.“

Unsere Prognose ist exakt eingetroffen und der Gewinn aus diesem Trading-Tipp hat sich auf über 20 Prozent angestaut. Die Abonnenten, die das Hebel-Zertifikat gekauft hatten, konnten am Donnerstag auf einen Tagesgewinn von 71% schauen und insgesamt hat sich dieser Super-Knaller auf 210% entwickelt. Wenn Sie über unsere Trading-Chancen einen Handelstag vor der Veröffentlichung informiert werden wollen und bei den Gewinnen in der ersten Reihe sitzen möchten, abonnieren Sie einfach den RuMaS Express-Service.

