Zalando SE: Kurshalbierung!

Der E-Commerce Händler (WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111) befindet sich seit Anfang Februar in einer Abwärtsbewegung.



Ausgehend von der 70 Euro Marke hat sich der Kurs mittlerweile halbiert! Am heutigen Mittwoch notiert die Aktie aktuell bei nur noch 36,50 Euro. Im Tageschart lässt sich dabei eine Abwärtstrendgerade einzeichnen, welche den Kurs auf der Oberseite deckelt (siehe Chart unten). Ein Longeinstieg bietet sich für uns so erst wieder bei Break dieser Trendgeraden nach oben an. Wir bleiben deshalb an der Seitenlinie, belassen den Wert aber auf unserer Beobachtungsliste.

Zalando SE Tageschart

