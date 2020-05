Zalando: Onlinehandel mit Delle

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Der Onlinemodehändler Zalando hat vor wenigen Tagen einen Verlust bedingt durch die Corona-Krise gemeldet, trotzdem halten Investoren am Papier fest und hievten es sogar auf ein frisches Rekordniveau hoch.

Der Onlinehändler hat für das abgelaufene Quartal einen herben Verlust ausweisen müssen, nachdem der Konzern erst kürzlich in die Gewinnzone aufgestiegen ist. Das Unternehmen versucht unterdessen durch neue Marken und Rabatte durch die Krise zu kommen, was bei Investoren offenbar auf Zuspruch trifft. Nicht umsonst schoss der Wert der Zalando-Aktie in der abgelaufenen Woche um über 19 Prozent auf ein frisches Rekordniveau hoch. Aktuell notiert die Aktie um 55,00 Euro, aus technischer Sicht ist das Aufwärtspotenzial aber noch nicht vollständig ausgeschöpft, bis zur oberen Trendbegrenzung ist noch Luft vorhanden und könnte mit fortgesetztem Kaufinteresse weitere Gewinne hervorbringen.

Zalando stemmt sich gegen die Krise

Ein Blick auf das aktuelle Kursbild legt ein zweischneidiges Schwert offen. Zum einen könnte nach den Kursgewinnen aus der Vorwoche schon sehr bald eine Konsolidierung einsetzen und zurück auf das Niveau der letzten Jahre bei rund 50,00 Euro abwärts führen. Genau ein derartiges Szenario würde sich für ein längerfristiges Long-Engagement mit Zielen bei 58,75 und darüber bei grob 62,00 Euro anbieten. Hierzu kann durch den Einsatz eines Faktor Zertifikates Long auf Zalando WKN VS7KYJ und durch einen konstanten Hebel eine ansehnliche Rendite herausspringen. Rutscht Zalando hingegen aber unter das Niveau von 48,30 Euro unerwartet ab, müssten Investoren mit Abgaben zurück auf 44,00 Euro rechnen.

Zalando (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Zalando Strategie für steigende Kurse WKN: VS7KYJ

Typ: Faktor akt. Kurs: 8,11 - 8,70 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,667 Euro

Basiswert: Zalando SE Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 54,46 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 10,97 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 26 Prozent Vontobel Zertifikate

