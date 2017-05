Zalando (Daily) - Stop Buy bei 41,12 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":



















Nach einer Phase mit deutlichen Kurszuwächsen von Ende Juni bis Oktober 2016 gönntsich die Zalando-Aktie seither eine Verschnaufpause. Diese vollzieht sich in Formeiner seitlichen Schiebezone bzw. seit Anfang Dezember möglicherweise sogar in Formeines aufsteigenden Dreiecks (siehe Chart). Das Kursband zwischen 40,31 EUR und 41,12EUR hat sich inzwischen insgesamt vier Mal als entscheidende Widerstandszone auf derOberseite entpuppt. Entsprechend groß dürfte die Erleichterung bei einem Lüften dieses„Deckels“ ausfallen, zumal dann auch ein neuer Rekordstand zu Buche stünde. Die beidenangeführten Konsolidierungsmuster legen im Erfolgsfall ein rechnerisches Anschlusspotentialvon gut 6 EUR nahe. Vor diesem Hintergrund können sich Anleger mit einem Stop-Buybei 41,12 EUR auf die Lauer legen und im Ausbruchsfall den Ausbau bestehender Engagementsins Auge fassen. Erwartungsfroh in Sachen „neues Allzeithoch“ stimmt der trendfolgendeMACD, welcher in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlichzu interpretieren ist. Darüber hinaus hat der Trendfolger zuletzt ein Dreieck im Indikatorverlaufnach oben aufgelöst – in der Vergangenheit oftmals ein Indiz für die äquivalente Weichenstellungim eigentlichen Chartverlauf.