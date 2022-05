Zalando, BASF, Delivery Hero - Trendwende oder technische Gegenreaktion?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Beruhigung am US-Anleihemarkt sorgt mit einem Tag Verzögerung heute für grüne Vorzeichen sowohl beim Deutschen Aktienindex als auch bei den Futures, die auf eine positive Eröffnung an der Wall Street hindeuten. Gestern stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe zunächst über die Marke von 3,2 Prozent, gab dann aber wieder nach. Kann der Zinsanstieg auch in den kommenden Tagen gebremst werden, besteht die Chance auf eine Bodenbildung vor allem bei den stark überverkauften Technologiewerten, was auch den Gesamtmarkt stabilisieren dürfte. Am Abend besprechen wir das schwierige Marktumfeld im Webinar - hier geht’s zur Anmeldung. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Bevor hier durch die anstehenden Inflationsdaten vielleicht etwas mehr Klarheit geschaffen wird, darf die heutige Entwicklung im DAX allerdings lediglich als technische Gegenreaktion auf die Verluste der vergangenen Tage betrachtet werden. Die Stimmung ist schlecht und die Depots der Anleger überwiegend rot. Wie stark dieser Effekt ist, veranschaulicht eine Zahl aus der Fondsbranche. Europäische Fondsanleger verloren im ersten Quartal dieses Jahres über 600 Milliarden Euro, der höchste Verlust seit zwei Jahren und dem Crash am Aktienmarkt nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und für die meisten Investoren gibt es derzeit kein Entkommen aus der Misere, da alle Assetklassen verlieren.

Die Pandemie rückt währenddessen immer weiter aus dem Fokus der Anleger. Dass sie aber noch nicht vorbei ist, zeigen die gestern veröffentlichten Zahlen des Impfstoff-Herstellers Biontech aus Mainz. Das Unternehmen verdreifachte seinen Gewinn und erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des Jahres fast vier Milliarden Euro. Gut ist die Auftragslage in Sachen Omikron-Vakzin. Auch deshalb sieht der Konzern für das laufende Jahr weiteres Umsatzpotenzial. Die Aktie konnte sich nach den Zahlen zwar gegen den Trend stemmen und gewann ein paar Prozent hinzu, allerdings ist dies nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein nach Kursverlusten von rund 40 Prozent allein in diesem Jahr.