Zalando – Analyst bestätigt Wachstumskurs

Der Online-Handel floriert weiter – davon profitiert in Deutschland Zalando. Mit dem Bekleidungsversand hatten Aktionäre in den letzten Jahren reichlich Freude. Im Mai hatten wir jedoch auf die heißgelaufene Aktie hingewiesen und empfohlen Gewinne mitzunehmen beziehungsweise die Aktie zu shorten – hier nachzulesen. Einen Monat später kann man sich über Gewinne freuen. Wie man Zalando derzeit anfasst hängt von der grundsätzlichen Ausrichtung ab. Läuft der Konjunkturmotor in Deutschland weiter am Anschlag, dürfte der Online-Handel kräftig profitieren. Wer auf einen Rücksetzer im Sommer setzt, kann auch den Zalando-Bear (DGB6DB ) im Depot behalten. Bei Warburg Research bevorzugt man das erste Szenario.



Das Analysehaus hat die Zalando-Aktie nach dem jährlichen Kapitalmarkttag des Online-Modehändlers auf “Buy” mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Zalando habe ausführlich über seine größten Stärken berichtet wie etwa sein wettbewerbsloser Zugang zu rund 2000 Marken oder auch das exzellente Konsumenteninteresse, schrieb Analyst Jörg Frey in einer Studie vom Dienstag. Es sei alles vorhanden, was nötig sei, um weiter zu wachsen.

Beachten Sie auch unseren Trade der Woche auf Nordex…

DAX: Ausbruch aus der Range 12.700/12.850 nur eine Frage der Zeit

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 27.06.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Posted in: Chart-Show