Zalando-Aktionäre schreien vor Glück: Kunden-Rekordanstieg, markenstärkster Online-Modeshop und Profiteur von Nachhaltigkeitstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

24,8 % mehr aktive Zalando-Kunden als im Vorjahr

Nummer 1 bei Brand-Index der markenstärksten Online-Modeshops

Zalando erhöhte Angebot nachhaltiger Mode binnen eines Jahres um 122 %

Geringere Retourenquote im Online-Modehandel

Zalando Aktien legen binnen eines Jahres um 173 % zu

Im vergangenen Corona-Krisenjahr stieg die Anzahl der aktiven Zalando-Kunden um 24,8 Prozent auf 38,7 Millionen. Der relative sowie absolute Anstieg übertrifft die Vorjahre, wie aus einer neuen „Block-Builders“-Infografik hervorgeht. In vielerlei Hinsicht profitiert der Online-Modehändler von diversen Trends, mehr noch als zahlreiche Mitbewerber.

Bei einem Brand-Index der markenstärksten Online-Modeshops landet Zalando auf dem ersten Platz, gefolgt von C&A und H&M. Mitbewerber wie New Yorker und Zara liegen hingegen weiter abgeschlagen.

Wie die Infografik aufzeigt, punktet der Modehändler mit Sitz in Berlin zuletzt mit einem deutlich größeren Angebot nachhaltiger Mode. Jenes Sortiment erhöhte sich bei Zalando von 2019 auf 2020 um 122 Prozent. Das Angebot wird von den Kunden gut angenommen, 40 Prozent der aktiven Zalando-Kunden kaufen nachhaltige Produkte über den Online-Händler. Der Anteil nachhaltiger Käufer hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Indes zeigt sich, dass die Retourenquote bei Online-Modehändlern im Angesicht der Pandemie sogar zurückgegangen ist. Während sich die genannte Quote 2019 noch auf 17,8 Prozent belief, waren es 2020 lediglich 15,9 Prozent – und dies, obgleich die Bestellvolumina stark angestiegen sind.

Auch auf dem Börsenparkett wird die Zalando-Geschäftsentwicklung mit Wohlwollen beobachtet. Immer mehr Anleger wollen Zalando Aktien kaufen, und setzen diesen Wunsch auch in die Tat um. Binnen des letzten Jahres stieg der Börsenwert um 173,2 Prozent. Zwar konnten auch andere E-Commerce-Mitbewerber wie H&M und Amazon um 107,3 bzw. 60,1 Prozent zulegen, allerdings deutlich geringfügiger.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://block-builders.de/zalando-aktionaere-schreien-vor-glueck-kunden-rekordanstieg-markenstaerkster-online-modeshop-und-profiteur-von-nachhaltigkeitstrend/

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

Finanztrends Video zu Zalando



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.