Zalando-Aktie: Zalando setzt weiterhin auf Wachstum - Auch im kommenden Jahr keine Dividende - Aktienanalyse

Der Online-Mode Händler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) konnte im vergangenen Jahr ein Bilanzgewinn von rund EUR 130 Millionen verbuchen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.

Der Umsatz sei dabei im Vergleich zum Vorjahr um ca. 23 Prozent auf EUR 4,5 Milliarden gewachsen. Allerdings sei das Umsatzwachstum im ersten Quartal dieses Jahres zurückgegangen. Zalando-Vorstand Rubin Ritter erkläre: "Die neue Saison ist sehr spät losgegangen. Im März hat es vielerorten noch geschneit, also das waren keine idealen Bedingungen, aber wir haben es trotzdem geschafft, auf ein sehr gutes Wachstumsergebnis zu kommen, genau in der Mitte von unserem Wachstumskorridor."

Unter dem Motto "Zalando is always moving forward" wolle der Online-Mode Händler sein Angebot ausbauen. Mit neuen Marken wie Massimo Dutti und Tory Burch sowie dem Einstieg ins Geschäft mit Kosmetikprodukten wolle Zalando ein Wachstumsziel von 20 bis 25 Prozent erreichen. Doch für den Wachstumskurs müsse Zalando kräftig investieren: Allein im Jahr 2018 sollten EUR 350 Millionen in die digitale Entwicklung, in neue Logistikzentren, in den Ausbau einer Sondergrößen-Sparte und die Erweiterung des Sortiments stecken.

Grundsätzlich sollten bis zum Ende des Jahres die Logistikzentren auf insgesamt elf Standorte erweitert werden. Die Technik und Softwareabteilung des Unternehmens konzentriere sich verstärkt auf die App-Entwicklung, da ein Großteil der Kundschaft Smartphones und Tabletts für online Bestellungen nutze.

Zalando wolle somit auch den US-Konkurrenten Amazon auf Abstand halten. Um sich weiterhin gegen den US-Rivalen durchsetzen zu können, biete Zalando nun für 19 Euro im Jahr ein Premium-Abonnement an. Damit würden Zalando-Kunden ihre bestellten Produkte schneller erhalten und müssten Retouren nicht mehr selbst zur Post bringen.

Auch in den kommenden Jahren werde es keine Dividende geben, erkläre der Vorstand auf der Hauptversammlung. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung seien trotzdem zufrieden. Aktionärsvertreter hätten sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung geäußert. Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zeige sich damit einverstanden, dass Zalando vorerst keine Dividende zahle. Wenn das Unternehmen weiterhin mit 20 bis 25 Prozent wachse, sei es nötig, den Gewinn wieder zu investieren.

Die Zalando-Aktie wird aktuell bei EUR 45,23 (24.05.2018) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei EUR 49,90 (22.01.2018) gelegen. Das Jahrestief habe bei EUR 36,66 (24.07.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden zwölf Analysten die Aktie auf "kaufen", 13 auf "halten" und fünf Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 47,19 setzen. (Ausgabe vom 24.05.2018)

