Zalando Aktie: Unterstützung für einen Fußball-Verein!

Was ist denn das – Zalando will einen Fußball-Verein unterstützen? In der Tat – allerdings keinen der großen, bekannten, sondern es geht hier um eher überschaubares Sponsoring. Denn gesponsort werden soll der niederländische Verein RKSV Sterksel im Südosten des Landes. RKSV Sterksel, nie gehört? Zalando geht offensiv an dieses Sponsoring heran und räumt ein, dass der Verein eine vernichtende („devastating“) letzte Saison hatte. Man habe da über 100 Tore kassiert und spielte teilweise vor leeren Zuschauerrängen, als die Fans begannen, fernzubleiben, wie es dazu sinngemäß von Zalando hieß.

Der Coronavirus schien dann möglicherweise das Ende für den Verein einzuläuten. Man habe in der vorigen Saison ca. 106 Tore kassiert und nur 14 oder 15 selber geschossen. 75 Jahre Vereinsgeschichte – und dann ein Ende des Vereins? Vielleicht betont Zalando genau deshalb, dass es sich um einen kleinen, vom Auflösen bedrohten Verein handelt. Denn so erscheint Zalando ein bisschen wie der Retter in der Not. Den Aktionären mag es recht sein, solange die Aktie so schöne Kursgewinne generiert. Auf Jahres-Sicht heißt es hier aktuell rund 59% Kursgewinn.

