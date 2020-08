Zalando Aktie: Die Bullen sind zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zalando ist wieder zurück in der Spur. Seit dem Corona-Tief Ende März, legte die Aktie einen Höhenflug hin. 121 Prozent stieg das Wertpapier seitdem an. Aktuell wird die Aktie an der Börse in Frankfurt bei 66,86 Euro gehandelt. Durch die erfüllten Erwartungen bezüglich der Quartalszahlen, erreichte das M-Dax Unternehmen am Dienstag ein Allzeithoch von 69,20 Euro. Doch das Potenzial ist noch nicht Ausgeschöpft:

Der Mode-Konzern erzielte zwischen Mai und Juni einen Nettogewinn von 122,6 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal kreiste dieser noch bei schlaffen 45,5 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis verdoppelte sich derweil auf 211,9 Millionen Euro. Auch der Umsatz stieg um enorme 27,4 Prozent auf gut 2 Milliarden Euro an. Zufrieden scheint damit auch der Vorstand zu sein: „Wir sind aus der ersten Welle der Pandemie deutlich stärker herausgekommen, als wir hineingegangen sind“, sagte Finanzchef David Schröder.

Normalerweise geht man davon aus, dass Zalando an den Folgen der Ausgangsbeschränkungen profitiert haben müsste. Doch Verbraucher konsumierten in dieser Zeit entscheidend weniger. Im März verzeichnete das Berliner Unternehmen noch bedenkliche Verluste, in Folge dessen der Vorstand ein Sparprogramm in Höhe von 350 Millionen Euro ankündigte. Nun teilte Zalando mit, die Gehaltskürzungen auf Seiten des Vorstandes wieder einzustellen und ein Schritt in Richtung Normalität zu tätigen.

Immer mehr Einzelhändler nehmen auf der Plattform Zalando platzt. Eine Win-win-Situation für Kunden und Unternehmen. Die Händler erweitern ihren Vertrieb, für die Kunden steigert sich die Customer Journey durch ein größeres Angebot und Zalando profitiert durch die erhöhte Nachfrage.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Schuhe, Mode und Kosmetik. Zalando SE wurde 2008 gegründet und die IPO fand im Oktober 2014 mit einem Preis von 24,10 Euro statt. Mittlerweile erzielt das M-Dax Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 16,7 Milliarden Euro.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.