Zahlen, Zahlen und nochmal Zahlen

Zugegeben, der Schwung der letzten beiden Handelstage kommt dem DAX heute etwas abhanden – bis zum Mittag bewegt sich der deutsche Leitindex in einer Handelsspanne von nicht einmal 100 Punkten gemächlich 0,3 Prozent nach oben. Doch bei mittlerweile 10.840 Punkten kann man sich eine Verschnaufpause schon mal gönnen – zumal am Montag und Dienstag bereits 4,4 Prozent gut gemacht wurden. Am Abend blicken die Anleger dann auf das Ergebnis der Fed-Sitzung und die Zahlen von Microsoft und Facebook.Mit einem Umsatz von über 13 Millionen Euro ist Wirecard am Mittwoch die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart. Nach den gestrigen Kursverlusten von rund 20 Prozent sackte die Wirecard-Aktie am Morgen weitere 14 Prozent ab und notiert am Mittag bei rund 91,70 Euro noch immer 8,4 Prozent im Minus. Inzwischen mehren sich auch die Analystenstimmen, die sich enttäuscht über den Prüfungsbericht äußern. So sei es besorgniserregend, dass KMPG explizit Untersuchungshemmnisse beklagt, zudem dürften die Vorwürfe der Bilanzmanipulation in dieser Form alles andere als ausgeräumt sein.Auch die Daimler-Aktie wird von den Stuttgarter Anlegern heute rege gehandelt und klettert um 3 Prozent auf rund 31 Euro. Laut veröffentlichten Zahlen ging der Umsatz im ersten Quartal um sechs Prozent auf 37,2 Milliarden Euro zurück. Der auf Aktionäre entfallende Gewinn beläuft sich nur noch auf 94 Millionen Euro – vor einem Jahr lag dieser noch bei rund 2,1 Milliarden Euro.Am Mittag notiert die Bayer-Aktie rund 4,3 Prozent und somit rund 2,70 Euro tiefer – Grund dafür ist aber keine negative Meldung, sondern der Dividendenabschlag von 2,80 Euro. Um diesen Faktor bereinigt, notiert Bayer bei einem Umsatz von rund 2,4 Millionen Euro sogar im Plus. Am Montag hatten die Leverkusener Zahlen fürs erste Quartal vorgelegt. Demnach stieg das bereinigte Ergebnis um rund 10 Prozent, der Umsatz um etwa 4,8 Prozent an. Der Ausblick für 2020 wurde bestätigt.