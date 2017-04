Zahlen, Zahlen, Zahlen: US-Arbeitsmarktbericht im Fokus der Anleger - Wochenausblick!

Produktideen DAX® Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse DAX® Open End-Turbo-Call-Optionsschein 11.057,6393 Pkt. 10,21 TD7D1J Fallende Kurse DAX® Open End-Turbo-Call-Optionsschein 13.124,3114 Pkt. 13,60 TD8B6A Stand: 31.03.2017 – 11:08 Uhr

In dieser Woche werden die Augen der Investoren stark auf die USA gerichtet sein. Im Vordergrund steht vor allem der Arbeitsmarktbericht. Zudem werden die Anleger die Daten zum Einkaufsmanagerindex für die Industrie analysieren.Montagfrüh werden sich Investoren als erstes den Einkaufsmanagerindex für Chinas Industrie anschauen. Um 9.55 Uhr legt die englische Researchfirma Markit den endgültigen Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands vor. Im März soll er mit 58,3 Punkten auf dem gleichen Niveau liegen wie der vorläufige Wert. Der Index für die Euro-Zone folgt um 10 Uhr. Volkswirte sagen einen Stand von 56,2 Punkten vorher. Stark im Fokus der Investoren wird um 16 Uhr der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie stehen. Gleichzeitig mit dem Einkaufsmanagerindex werden auch die Daten zu den Bauausgaben veröffentlicht.Die Daten zur US-Handelsbilanz werden am Dienstag um 14.30 Uhr veröffentlicht. Das US-Außenhandelsdefizit soll im Februar auf 46,7 Mrd. Dollar gesunken sein, nach einem Minus von 48,5 Mrd. Dollar für Januar. Um 16 Uhr folgen die US-Industrieaufträge.Am Mittwoch um 9.55 Uhr veröffentlicht die englische Researchfirma Markit den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Deutschlands. Das Barometer für die Euro-Zone folgt um 10 Uhr. Um 14.15 Uhr werden sich Investoren den US-Arbeitsmarktbericht von ADP genau anschauen. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor folgt um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten bekannt gegeben.Die Industrieaufträge für Deutschland werden sich Investoren Donnerstagfrüh als Erstes anschauen. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig. Der Fokus vieler Investoren wird auf die USA gerichtet sein, da US-Präsident Donald Trump den chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping empfängt.Freitagfrüh werfen Investoren einen Blick auf die Daten aus Deutschland zur Industrieproduktion und zum Außenhandel. Ab 14.30 Uhr wird der US-Arbeitsmarktbericht stark im Fokus der Anleger stehen. So sollen im März 175.000 Jobs geschaffen worden sein, gegenüber 235.000 im Februar. Volkswirte sagen zudem einen Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat vorher.Quelle: HSBC