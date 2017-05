Zahlen, Zahlen, Zahlen: RWE, Merck, ZEW-Index - Wochenausblick!

Produktidee: Open End-Turbo-Optionsschein auf RWE Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse RWE Call 13,2375 EUR 6,44 TD8HYS Fallende Kurse RWE Put 17,7916 EUR 6,18 TD6MY6 Stand: 12.05.2017 – 12:40 Uhr

In dieser Woche werden vor allem der ZEW-Index für Deutschland sowie die US-Neubaubeginne im Fokus der Investoren stehen. Zudem werden die endgültigen Daten zum Wirtschaftswachstum und zur Inflation in der Euro-Zone veröffentlicht. Mit der Zahlenvorlage von RWE und Merck geht die Quartalssaison im DAX® allmählich zu Ende.Montagfrüh schauen sich Investoren als Erstes die Daten aus China zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion an. Heute veröffentlicht RWE die Quartalszahlen. Um 16 Uhr legt der Branchenverband der US-Hausbaufirmen NAHB den Häusermarktindex vor. Im Mai soll er stabil geblieben sein bei 68 Punkten. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig.Die endgültigen Daten zum Wirtschaftswachstum der Euro-Zone für das erste Quartal werden am Dienstag um 11 Uhr veröffentlicht. Mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal sollen die vorläufigen Daten bestätigt werden. Ebenfalls um 11 Uhr wird der ZEW-Index für Deutschland bekannt gegeben. Investoren schauen dabei vor allem auf die Komponente mit den Konjunkturerwartungen der befragten Finanzprofis. Im Mai soll sie auf 21,7 Punkte gestiegen sein, nach 19,5 Punkte für April. Um 14.30 Uhr kommen aus den USA die Daten zu den Neubaubeginnen. Volkswirte sagen für April einen Anstieg um 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat auf eine Jahresrate von 1,25 Mio. Einheiten vorher. Für die Baugenehmigungen wird ein Anstieg um 0,2 Prozent auf 1,27 Mio. Einheiten erwartet. Um 16 Uhr folgen die Daten zur US-Industrieproduktion. Sie soll im April um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein. Nach einer Serie schwacher US-Daten wäre es allerdings nicht überraschend, wenn die Industrieproduktion unter den Erwartungen liegen würde.Am Mittwoch werden um 11 Uhr die endgültigen Inflationsdaten für die Euro-Zone im Fokus der Investoren stehen. Im April sollen die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, womit die vorläufigen Daten bestätigt würden. Um 16.30 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten veröffentlicht.Investoren werfen Donnerstagfrüh einen Blick auf die Daten aus China zum Anstieg der Immobilienpreise. Heute legt Merck die Quartalszahlen vor. Um 14.30 Uhr wird in den USA der Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Philadelphia veröffentlicht. Volkswirte sagen einen Rückgang von 22 Punkten auf 18,8 Punkte vorher.Freitagfrüh schauen Investoren kurz auf die Daten zu den Produzentenpreisen aus Deutschland. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig.Quelle: HSBC