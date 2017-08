Zahlen, Zahlen, Zahlen: RWE, K+S, Inflationsdaten und das Protokoll der Fed-Sitzung – Wochenausblick!

Produktideen: Faktor-Zertifikat auf HSBC DAX®-Future Faktor 15 Index Markterwartung Maßgeblicher Future-Kontrakt Produktart Hebelfaktor WKN Steigende Kurse DAX®-Future (Kontrakt Sep 17) Long 15 TD99MC Fallende Kurse DAX®-Future (Kontrakt Sep 17) Short 15 TD9000 Stand: 11.08.2017 – 14:09 Uhr Produktbeschreibung finden Sie hier

In dieser Woche steht einmal mehr die US-Notenbank im Fokus der Investoren, diesmal mit der Mitschrift ihrer Sitzung. Anleger achten zudem auf die US-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Während der Quartalssaison in Deutschland legen RWE und K+S die Ergebnisse vor.Montagfrüh schauen Investoren zuerst auf die Daten aus China zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen. Heute legt RWE die Quartalszahlen vor. Um 11 Uhr werden die Daten zur Industrieproduktion der Euro-Zone veröffentlicht.Auf die Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands für das zweite Quartal werfen Investoren Dienstagfrüh einen Blick. Heute gibt K+S die Quartalszahlen bekannt. Um 14.30 Uhr werden die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Um 16 Uhr folgt der Häusermarktindex der NAHB-Hausbaufirmen.Mittwoch um 11 Uhr wird die zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum der Euro-Zone im Fokus der Investoren stehen. Um 14.30 Uhr folgen aus den USA die Neubaubeginne. Die Daten zu den US-Öllagervorräten folgen um 16.30 Uhr. Um 20 Uhr veröffentlicht die US-Notenbank die Mitschrift der jüngsten Sitzung.Die endgültigen Inflationsdaten für die Euro-Zone werden sich Investoren am Donnerstag um 11 Uhr anschauen. Um 14.30 Uhr folgt der Einkaufsmanagerindex der Notenbank von Philadelphia. Die Daten zur US-Industrieproduktion kommen um 15.15 Uhr.Freitagfrüh werden die Häuserpreise für China veröffentlicht. Um 16 Uhr beschließt das US-Verbrauchervertrauen, das die Universität Michigan bekanntgibt, den Datenregen dieser Woche.Quelle: HSBC