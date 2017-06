Zahlen, Zahlen, Zahlen: Geht das Anleihekaufprogramm der EZB weiter? – Wochenausblick!

Produktidee: Open End-Turbo-Optionsschein auf DAX® Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse DAX® Call 11.753,8535 Pkt. 11,81 TD8B5Z Fallende Kurse DAX® Put 13.929,1163 Pkt. 11,44 TD87NB Stand: 02.06.2017 – 11:34 Uhr

Die wegen des Pfingstmontags verkürzte Handelswoche ist arm an Konjunkturdaten. Im Fokus der Investoren wird vor allem die EZB-Sitzung am Donnerstag stehen. Ansonsten schauen sich Anleger die Daten aus China zu den Im- und Exporten, sowie zur Inflation genau an.An der Konjunkturfront ist es am Dienstag sehr ruhig. Investoren werden um 12 Uhr auf die Einzelhandelsumsätze der Euro-Zone schauen.Mittwochfrüh werfen Investoren zuerst einen Blick auf die Währungsreserven Chinas und die Industrieaufträge aus Deutschland. Um 11 Uhr wird die dritte und damit endgültige Schätzung für das Wirtschaftswachstum der Euro-Zone im ersten Quartal veröffentlicht. Die Daten zu den US-Öllagervorräten folgen um 16.30 Uhr.Die Daten zu den Im- und Exporten Chinas und zur Industrieproduktion Deutschlands schauen sich Investoren Donnerstagfrüh zuerst an. Um 13.45 Uhr gibt die EZB die Ergebnisse ihrer Sitzung bekannt. Ab 14.30 Uhr verfolgen Investoren die Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi genau. Investoren gehen davon aus, dass Draghi trotz der Konjunkturerholung in der Euro-Zone bekräftigen wird, dass das Anleihekaufprogramm in dem aktuellen Umfang weitergeführt werden muss.Freitagfrüh werfen Investoren einen Blick auf die Daten aus China zu den Produzentenpreisen und zur Inflation, sowie zu den Im- und Exporten Deutschlands. Um 14.30 Uhr beschließen die Daten zu den Umsätzen und Lagervorräten der US-Großhändler eine an Konjunkturdaten arme Woche.Quelle: HSBC