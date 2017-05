Zahlen, Zahlen, Zahlen: Facebook, Tesla, Fresenius, Adidas, BMW, Infineon, Siemens, Fresenius Medical Care, Volkswagen - Wochenausblick!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In dieser verkürzten Handelswoche werden die USA im Fokus stehen, vor allem die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zudem werden sich Investoren die Daten zum Wirtschaftswachstum der Euro-Zone genau anschauen. Bei der US-Quartalssaison stehen Apple, Facebook und Tesla ganz oben auf der Agenda, während hierzulande Adidas, BMW, Infineon und Volkswagen für Kursauschläge sorgen könnten.Dienstagfrüh werden sich Investoren als Erstes den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Chinas anschauen. Die englische Researchfirma Markit legt um 9.55 Uhr den endgültigen Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands vor. Laut den Schätzungen von Volkswirten liegt er im April bei 58,2 Punkten, womit die vorläufigen Zahlen bestätigt würden. Um 10 Uhr folgt der Index für die Euro-Zone. Er soll mit 56,8 Punkten ebenfalls auf dem Niveau des vorläufigen Wertes liegen. Nach Börsenschluss in den USA legt Apple die Quartalsergebnisse vor.Fresenius, Fresenius Medical Care und Volkswagen veröffentlichen am Mittwoch die Zahlen. Der Fokus der Investoren wird um 11 Uhr auf die Daten zum Wirtschaftswachstum der Euro-Zone gerichtet sein. Um 14.15 Uhr folgt der US-Arbeitsmarktbericht von ADP. Im April soll die US-Privatwirtschaft 190.000 Jobs geschaffen haben, nach 263.000 für März. Der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor wird um 16 Uhr veröffentlicht. Volkswirte sagen für April einen leichten Anstieg auf 56 Punkte vorher. Um 16.30 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten bekannt gegeben. Um 20 Uhr werden die Augen der Investoren auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank gerichtet sein. Nach Börsenschluss in den USA präsentieren Facebook und Tesla die Quartalszahlen.Donnerstagfrüh werden Investoren zuerst einen Blick auf den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Chinas werfen. Heute legen Adidas, BMW, Infineon und Siemens die Ergebnisse vor. Um 9.55 Uhr veröffentlicht Markit den Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Deutschlands. Der Index für die Euro-Zone folgt um 10 Uhr. Volkswirte prognostizieren mit 56,2 Punkten einen unveränderten Stand gegenüber dem vorläufigen Wert. Um 12 Uhr werden die Einzelhandelsumsätze für die Euro-Zone veröffentlicht. Die Daten zur US-Handelsbilanz werden um 14.30 Uhr bekannt gegeben. Im März soll das US-Außenhandelsdefizit 44,4 Mrd. Dollar erreichen. Gleichzeitig werden die Daten zur Produktivität veröffentlicht. Um 16 Uhr folgen die US-Industrieaufträge.Den US-Arbeitsmarktbericht schauen sich Investoren am Freitag um 14.30 Uhr genau an. Laut den Schätzungen der Volkswirte sind im April 180.000 Jobs geschaffen worden, nach 98.000 im März. Zudem sollen die Stundenlöhne um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt haben.Quelle: HSBC