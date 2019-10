Zähneklappern vor US Arbeitsmarktbericht

von Andreas Groß, Nachrichtenredaktion Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht scheint sich der Markt zu stabilisieren. Am Feiertag hatte es die WallStreet vorgemacht und hatte sich nach anfänglichen Verlusten doch noch gefangen. Der Dax startete zwar freundlich - dreht aber im Tagesverlauf ins Minus und pendelt um 11.900 Punkte Bislang war der Oktober sehr unerfreulich. Konjunktursorgen haben den Dax erstmal gut 4% nach unten gezogen. In den USA zeigt der Handelsstreit nicht nur in der Industrie deutliche Bremsspuren, sondern mittlerweile auch im wichtigen Dienstleistungssektor. Trotzdem erholt sich der Markt. Investoren setzen darauf, dass die US-Notenbank Fed der Wirtschaft und den Finanzmärkten unter die Arme greift und die Zinsen weiter senkt.

Vorsichtiges Aufatmen beim Flugzeugbauer Airbus. Zwar belegen die USA Airbus Flugzeuge mit Strafzoll. Der ist mit 10% aber niedriger als befürchtet. Schon am Vortag hatte sich daraufhin an anderen Europäischen Börsen bereits Erleichterung breitgemacht, Papiere von Airbus hatten um gut 4 Prozent zugelegt. Diesen Kurssprung holt die Aktie heute nach.

Die Immobiliengesellschaft Patrizia hat in Frankreich etliche Objekte verkauft. Das Unternehmen veräußerte ein Logistik-Portfolio für 260 Millionen Euro an den Vermögensverwalter Blackstone. Aber ganz hat Patrizia die Objekte nicht aus der Hand gegeben: Patrizia wird das Asset Management für das Portfolio fortführen. Patrizia Aktien legen knapp 3% zu.