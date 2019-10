Zähe Handelsgespräche – Zäher Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Hektik im Handelsstreit wir größer: Negative und Positive Meldungen folgen einander beinahe im Stundentakt. Ebenso die Reaktion der Anleger. Die Wall Street geht zwischenzeitlich in die Knie, schafft es aber letztendlich ins Plus. Der Dax bewegt sich heute kaum300 Punkte taucht der Dow ab – chinesische Quellen berichten, dass es nicht vorangeht in den Handelsgesprächen. Der Dow dreht ins Plus, als andere Quellen berichten, China bietet an, mehr US-Agrarprodukte zu kaufen.Heute nun finden neue Gespräche in Washington statt. Das Spiel geht weiter.Keine Impulse kamen von der US-Notenbank. Die Fed Minutes spielte an den Finanzmärkten keine Rolle, weil keine neuen Informationen. Die Fed sieht wachsende Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA.Gerresheimer und Südzucker setzen erste Signale für die neue Berichtssaison.Gerresheimer wachsen im dritten Quartal langsamer. Die Nachfrage in Nordamerika ist schwach. Der Umsatz stagniert, der Gewinn geht leicht zurück. Gerresheimer bestätigt das Jahresziel. Händler sprechen von einem durchwachsenen Quartalsergebnis, die Aktie gibt im frühen Handel 2% ab, erholt sich aber..Südzucker bestätigt seine Jahresprognose trotz sinkendem Umsatz und Gewinn. Der Preis für Zucker bleibt jedoch niedrig, was das Geschäft entsprechend belastet.Der Markt ist enttäuscht, vor allem will die Erwartung hoch war, nach den guten Zahlen der Tochter Crop Energies vom Vortag. Das kommt nicht gut an am Markt, Südzucker geben deutlich ab.Der französische Luxusgüterkonzern LVMH wächst schneller als erwartet. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 13,3 Milliarden Euro, die Schätzung lag bei12,9 Milliarden Euro.Die Zahlen kommen im gesamten Sektor gut an. Auch Kering und Hugo Boss beispielsweise legen zu.Für Börsenneuling Teamviewer gibt es eine Kaufempfehlung der Commerzbank mit Kursziel 36 Euro. Nach dem schwachen Start an der Börse im September legt die Aktie heute 2% zu.Goldman Sachs dagegen streichen Wirecard wieder von der "Conviction Buy List", und sehen innerhalb des Sektors attraktivere Investmentchancen.Für die Vorzugsaktien von Volkswagen vergibt GoldmanSachs dagegen eine Kaufempfehlung.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.