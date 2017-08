ZURICH übertrifft die Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

(wirtschaftsinformation.ch) – Dass die Aktie des Versicherungskonzerns ZURICH seit dem Frühjahr 2016 um +50% explodiert ist, steht im Zusammenhang mit der erfolgreichen Umsetzung des Restrukturierungsplans. Der jüngste Quartalsbericht offenbart nun, dass ZURICH deutliche Fort­schritte erzielt hat und auch für den weiteren Geschäftsverlauf positiv gestimmt ist.

Unter dem Strich hat ZURICH im zweiten Quartal einen Reingewinn von USD 896 Mio. erzielt. Zum vergleichbaren Vorjahresquartal betrug der Zuwachs gewaltige +21.2%. Die Marktprognose, die bei einem Reingewinn von USD 757 Mio. lag, wurde also klar über­troffen. Für das erste Geschäftshalbjahr steht bereits ein Reingewinn von USD 1.5 Mrd. in den Büchern, die Markterwartung lag bei USD 1.4 Mrd. ZURICH ist, wie dem Kommentar von CEO Mario Greco zu entnehmen war, aber noch längst nicht satt. Man will weiter wachsen, auch wenn das Marktumfeld unter Preisdruck stehe und deshalb sehr selektiv vorgegangen werden müsse. Den Fokus legt ZURICH ganz klar auf die Verbesserung der Profitabilität, wobei die Kosten ein zentrales Thema bleiben. ZURICH peilt bis 2019 ein Sparpotenzial von USD 1.9 Mrd. an. USD 550 Mio. wurden bereits realisiert, womit immer noch viel Raum für Kostensenkungen auf der einen resp. Gewinnsteigerungen auf der anderen Seite besteht. Greco versprach denn auch, dass das Bündel an Massnahmen dazu führen werde, dass die Aktionäre von attraktiven Ausschüttungen profitieren können. Das ist Musik in den Ohren der Dividendenjäger! Wir rechnen mit einer Dividende von mindestens CHF 17 je Aktie für die Jahre 2017 bis 2019, womit die Ausschüttungsrendite bei 5.8% liegt. Zur ansprechenden Dividendenrendite kommt ein Kursgewinn von +11% hinzu, sofern unser Kursziel von CHF 325 erreicht wird. Für einige Leserinnen und Leser mag der mögliche Kursgewinn zu wenig attraktiv sein. Bedenken Sie jedoch, dass wir ZURICH vor allem wegen der hohen Dividendenrendite im Musterportfolio halten!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 291.70.

