ZURICH vor neuer Kaufchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – Mit einem Kursgewinn von +12% hat unsere Musterportfolio-Aktie ZURICH seit Anfang Jahr eine starke Performance gezeigt. Nun steht allerdings ein Ereignis bevor, das die Aktie kursmässig zurückwerfen wird: Am 5. April schüttet ZURICH eine Dividende von CHF 19 je Aktie aus. Mit einer Dividendenrendite von 5.8% belegt die Aktie damit den Spitzenplatz bei den 20 Unternehmen, die im Swiss Market Index vertreten sind. Auch wenn die Dividendenausschüttung bloss ein technischer Vorgang ist, wittern gewiefte Börsianer eine neue Kaufchance.

Am Tag des Dividendenabgangs fällt der Aktienkurs nämlich um die Höhe der Dividende. So viel zur Theorie. Nicht selten beobachtet man aber, dass das tiefere Kursniveau von den Anlegern zum Kauf genutzt wird. Im 2018 wurde je Aktie zwar eine Dividende von CHF 18 ausgeschüttet, die Aktie büsste am Dividendentag allerdings nur CHF 13 ein. Im 2017 wurde eine Dividende von CHF 17 ausgeschüttet, die Aktie verlor am Dividenden­tag ebenfalls nur CHF 13. Wer auch in diesem Jahr darauf setzt, dass die ZURICH-Aktie nach dem Dividendenabgang weniger einbüsst als es die Theorie besagt und die Aktie jetzt kauft, muss jedoch die steuerlichen Aspekte beachten. Von der Dividende werden nur 65% direkt an den Aktionär ausbezahlt, 35% werden als Verrechnungssteuer abge­zogen. Die Verrechnungssteuer kann zwar zurückgefordert werden. Für Privatanleger mit Domizil Schweiz ist jedoch der gesamte Dividendenertrag einkommenssteuerpflich­tig. Wer sich den Kauf von ZURICH überlegt, sollte idealerweise also noch bis am 5. April warten. So kann man zumindest das nächste Steuerereignis umschiffen. In den Folgejah­ren geht das dann nicht mehr, was angesichts der satten Dividendenrendite aber verkraftbar ist. Eine realistische Kauflimite liegt bei CHF 310, dort können Neueinsteiger versuchen zuzuschlagen. Wer bereits bei ZURICH investiert ist, darf an dieser Position festhalten. Wir peilen weiterhin ein Kursziel von CHF 350 an!

ZURICH N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ZURN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet 579919, letzter Kurs ca. CHF 328.20.

<<Aktuelle Ausgabe GRATIS-ABO>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.